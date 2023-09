Struttura metallica

Un wireframe, nel contesto dello sviluppo di un sito web, è una rappresentazione visiva del layout e della struttura di una pagina web, che mostra i suoi elementi costitutivi essenziali come menu di navigazione, elementi del modulo, intestazioni e sezioni di contenuto. Serve come modello per sviluppatori, designer e parti interessate per pianificare e discutere in modo collaborativo la funzionalità, l'aspetto e l'esperienza utente complessiva del sito Web.

Il wireframing gioca un ruolo fondamentale nel processo di sviluppo del sito web, poiché consente a tutte le parti coinvolte di fare brainstorming, prototipare e iterare le idee senza la necessità di codificare, progettare o investire troppo tempo e fatica nelle fasi iniziali. I wireframe aiutano a identificare le migliori pratiche nella progettazione dell'interfaccia utente (UI) e dell'esperienza utente (UX) determinando flussi di navigazione ottimali, gerarchia dei contenuti e caratteristiche funzionali in linea con le esigenze e le preferenze del pubblico di destinazione.

Nella piattaforma no-code AppMaster, il wireframing è una componente fondamentale del processo di progettazione. I clienti possono utilizzare gli strumenti visivi della piattaforma per creare e modificare wireframe, garantendo il raggiungimento dell'interfaccia utente e della UX desiderate prima di procedere con lo sviluppo di applicazioni backend, web e mobili. Gli strumenti di progettazione visiva di AppMaster consentono ai clienti di lavorare contemporaneamente su diversi componenti dei loro progetti, ottimizzando la comunicazione e la collaborazione tra i membri del team.

In genere, i wireframe sono progettati in scala di grigi per evitare qualsiasi distrazione basata sul colore, consentendo a sviluppatori e designer di concentrarsi sugli aspetti strutturali e funzionali essenziali del sito web. Tuttavia, alcuni wireframe possono includere tavolozze di colori, iconografia e tipografia limitate per fornire una rappresentazione più dettagliata del progetto pianificato. I wireframe esistono in vari livelli di fedeltà, che vanno dagli schizzi a bassa fedeltà ai modelli digitali ad alta fedeltà che assomigliano molto al design finale del sito web.

Secondo una ricerca sull'esperienza utente condotta dal Nielsen Norman Group, wireframe ben progettati possono contribuire a una maggiore soddisfazione degli utenti e ad aumentare i tassi di conversione fino al 400%. Ciò evidenzia l'importanza dei wireframe nei progetti di sviluppo di siti Web di successo. Inoltre, i wireframe non sono limitati esclusivamente ai siti Web; possono essere applicati nella progettazione di applicazioni mobili, interfacce software e altri prodotti digitali, garantendo un'esperienza utente coerente e senza soluzione di continuità su piattaforme e dispositivi.

La creazione di wireframe è diventata una pratica standard del settore utilizzata da società di sviluppo software, liberi professionisti e persino individui non tecnici con poca o nessuna esperienza di programmazione. Sul mercato sono disponibili numerosi strumenti di wireframing, adatti a vari livelli di competenza e budget. Questi strumenti offrono funzionalità come funzionalità drag-and-drop, librerie di mockup, opzioni di collaborazione e funzionalità di gestione dei progetti per facilitare la progettazione, la revisione e la convalida del wireframe.

Nello sviluppo di siti Web, i wireframe sono spesso seguiti da modelli o prototipi ad alta fedeltà che mostrano il progetto finale in modo più dettagliato. Questi modelli possono includere combinazioni di colori, tipografia, immagini, animazioni e altri elementi visivi che aiutano a trasmettere l'aspetto del prodotto finale. A seconda della scala e della complessità del progetto, non è raro che sviluppatori e progettisti creino più iterazioni di wireframe, mockup e prototipi per garantire che tutti i requisiti siano soddisfatti e che i potenziali problemi vengano affrontati in modo proattivo.

In conclusione, i wireframe fungono da strumenti indispensabili nel processo di sviluppo del sito Web, consentendo a sviluppatori, designer e parti interessate di visualizzare, iterare e perfezionare i layout Web e di app prima di investire risorse significative nella codifica e nella progettazione. Sfruttando la piattaforma no-code e gli strumenti di progettazione visiva di AppMaster, i clienti possono creare e modificare wireframe, accelerando lo sviluppo di applicazioni web, mobili e backend con un debito tecnico minimo, rendendo i loro progetti più efficienti, convenienti e allineati con i loro obiettivi aziendali.