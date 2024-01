5 modi per diventare intelligenti senza codice

L’ascesa del No-Code negli affari

Negli ultimi anni il mondo del business ha visto un aumento esponenziale dell’adozione di soluzioni no-code . Questo cambiamento può essere attribuito alla crescente domanda di sviluppo di applicazioni in un contesto di scarsità di sviluppatori qualificati, insieme alla spinta strategica verso la trasformazione digitale. Il movimento no-code democratizza la tecnologia, consentendo alle aziende di sfruttare le potenzialità di sviluppo software senza impegnarsi nella complessità della codifica tradizionale.

Le piattaforme No-code sono sorte come catalizzatori di innovazione, riducendo di fatto il divario tra le idee e la loro esecuzione. Le aziende possono ora rispondere in tempo reale ai cambiamenti del mercato e al feedback dei clienti, costruendo e adattando i propri strumenti digitali con una velocità senza precedenti. Questa agilità è fondamentale in un’era in cui il cambiamento è l’unica costante e la capacità di cambiare rapidamente può fare la differenza tra prosperare e annaspare.

I leader di vari settori hanno iniziato a sfruttare strumenti no-code per creare soluzioni su misura adattate ai loro processi unici. Dall'automazione delle attività banali all'implementazione di sistemi di gestione delle relazioni con i clienti su vasta scala, le piattaforme no-code consentono alle aziende di affrontare le sfide alla radice senza i ritardi tipicamente associati allo sviluppo del software.

L’ascesa della tecnologia no-code ha anche aperto nuove frontiere all’imprenditorialità. Le startup e le piccole imprese possono dare vita alle loro visioni senza investimenti sostanziali di capitale nell’infrastruttura IT o nei team di sviluppo. Ciò uniforma il campo di gioco, consentendo agli operatori più piccoli di competere con aziende affermate promuovendo l’innovazione e il pensiero progettuale fin dal primo giorno.

La piattaforma AppMaster esemplifica il potenziale di trasformazione dello sviluppo no-code. Con i suoi repository di modelli, ambienti di sviluppo visivo e funzionalità di distribuzione rapida, AppMaster consente alle aziende di creare applicazioni web, mobili e backend scalabili e interattive con un livello di sofisticazione che rivaleggia con gli approcci di codifica tradizionali. Al centro di questa tendenza c’è il concetto secondo cui la tecnologia dovrebbe fungere da facilitatore, e non da ostacolo, alla crescita del business e alla soddisfazione del cliente.

Strategia No-Code n. 1: prototipazione rapida e sviluppo MVP

La rivoluzione digitale ha democratizzato lo sviluppo del software in modi senza precedenti. Uno dei progressi più entusiasmanti è stato l’ascesa delle piattaforme no-code, che hanno trasformato la costruzione di strumenti digitali da una competenza specializzata di nicchia in una capacità universale. Con particolare attenzione all'inclusività e all'efficienza, le piattaforme no-code stanno rimodellando il modo in cui le aziende affrontano la creazione e la convalida di nuovi prodotti. La prima strategia per sfruttare la potenza del no-code è sfruttare queste piattaforme per la prototipazione rapida e lo sviluppo di prodotti minimi vitali (MVP) .

La prototipazione rapida è tutta una questione di velocità e agilità. L’obiettivo è trasformare rapidamente le idee in modelli verificabili. Nello sviluppo tradizionale, questo processo può richiedere molto tempo, spesso richiedendo settimane o addirittura mesi di codifica. Gli strumenti No-code riducono significativamente questo lasso di tempo. Consentono a fondatori, product manager e stakeholder aziendali di realizzare prototipi funzionali che assomigliano al prodotto finale in modo indipendente.

Un MVP, un prodotto con il massimo ritorno sull'investimento rispetto al rischio, diventa più raggiungibile con le piattaforme no-code. Puoi eseguire l'iterazione quasi in tempo reale, in base al feedback degli utenti senza richiedere revisioni del codice. Questa strategia economicamente vantaggiosa riduce il time-to-market , consentendo alle aziende di testare ipotesi e ottenere rapidamente informazioni preziose.

Possiamo prendere l'esempio di AppMaster. È una piattaforma che consente in modo efficace la prototipazione rapida e lo sviluppo MVP. Grazie alla progettazione visiva dei processi aziendali e all'interfaccia drag-and-drop, gli utenti possono creare repository, definire la logica aziendale e impostare API senza scrivere una singola riga di codice. Questo approccio semplifica il processo di provare nuove idee e apportare modifiche in base alla risposta dell'utente. Eliminando la barriera del know-how tecnico, AppMaster consente agli imprenditori e agli innovatori aziendali di concentrarsi sulla proposta di valore fondamentale del prodotto, piuttosto che sui suoi aspetti tecnici.

Inoltre, le piattaforme no-code forniscono agli imprenditori un modo eccellente per convalidare le proprie idee imprenditoriali prima di cercare investimenti. Un MVP ben progettato può dimostrare il potenziale di un concetto agli investitori, che spesso hanno bisogno di vedere la versione funzionante di un prodotto prima di impegnare fondi. Inoltre, per le startup che operano con budget ridotti, la capacità di modificare rapidamente i prodotti sulla base del feedback dei primi utilizzatori può fare la differenza tra successo e fallimento.

L’impatto della prototipazione rapida e dello sviluppo MVP utilizzando no-code non si limita alle startup. Le grandi imprese adottano inoltre strumenti no-code per esplorare nuovi mercati e innovazione senza interrompere i propri sistemi IT principali. Nell’ambito delle strategie di trasformazione digitale, queste aziende utilizzano piattaforme no-code per esplorare la diversificazione, testare nuovi flussi di entrate e rimanere agili in un ambiente aziendale in rapida evoluzione.

Abbracciare no-code per la prototipazione rapida e lo sviluppo MVP è una strategia astuta. Riduce al minimo i rischi, fa risparmiare tempo e sfrutta la creatività collettiva di un team. Con piattaforme come AppMaster, il processo diventa ancora più snello, consentendo sia agli utenti esperti di tecnologia che a quelli orientati al business di contribuire allo sviluppo del prodotto. No-code è la pista che lancia le idee in volo, dando loro la possibilità di volare o ruotare senza i pesanti costi dello sviluppo di software tradizionale.

Strategia No-Code n. 2: automatizzazione dei flussi di lavoro aziendali

L’automazione del flusso di lavoro è il fulcro dell’efficienza operativa in vari settori verticali di business. Eliminando le attività ridondanti e sistematizzando i processi di routine, le organizzazioni possono allocare le proprie risorse in modo più efficiente, ridurre l’errore umano e aumentare la produttività. Le piattaforme No-code fungono da catalizzatori per questa trasformazione, facilitando la razionalizzazione delle operazioni aziendali senza la necessità di una conoscenza approfondita della codifica.

Uno dei principali vantaggi derivanti dall'utilizzo di strumenti no-code per l'automazione del flusso di lavoro è la possibilità di creare rapidamente soluzioni personalizzate su misura per esigenze aziendali specifiche. Lo sviluppo di software tradizionale potrebbe richiedere settimane o mesi per produrre un prodotto utilizzabile; le piattaforme no-code possono svolgere attività simili in una frazione del tempo. Con interfacce drag-and-drop intuitive e modelli predefiniti, anche gli utenti senza esperienza di programmazione possono progettare flussi di lavoro che automatizzano attività come l'immissione di dati, notifiche, approvazioni e pianificazione.

Inoltre, le piattaforme no-code incoraggiano l’agilità e l’adattabilità. Man mano che i requisiti aziendali evolvono, i processi creati con strumenti no-code possono essere facilmente modificati per adattarsi a nuove regole o flussi di lavoro. Questa flessibilità garantisce che le aziende rimangano reattive alle mutevoli condizioni del mercato e alle richieste interne. Ad esempio, se un'azienda dovesse modificare il proprio flusso di lavoro per conformarsi alle nuove normative, lo sviluppo no-code consente modifiche rapide senza interrompere l'intero sistema.

Considera lo scenario in cui un team di marketing richiede uno strumento personalizzato per gestire le campagne, monitorare il coinvolgimento e analizzare i risultati. Una piattaforma no-code può consentire loro di creare una soluzione che si integri con i loro strumenti CRM e di analisi, fornendo un'interfaccia unificata per supervisionare tutte le attività di marketing. Il team può soddisfare autonomamente le proprie esigenze di un sistema di marketing complesso e integrato senza attendere che le code di arretrato IT vengano eliminate.

Per le organizzazioni che cercano di implementare l'automazione del flusso di lavoro basata no-code, piattaforme come AppMaster possono essere determinanti. Con funzionalità come la creazione visiva della logica aziendale attraverso i processi aziendali e l'automazione dell'API REST e degli endpoint WebSocket, AppMaster semplifica la creazione di complesse soluzioni di flusso di lavoro. Questa efficienza consente alle aziende di concentrarsi sulla strategia e sull’innovazione mentre le operazioni di routine ma necessarie si svolgono senza intoppi in background.

Sfruttare le piattaforme no-code per l'automazione del flusso di lavoro è una mossa strategica che può sbloccare significativi guadagni di produttività. Adottando strumenti no-code, le aziende possono sviluppare rapidamente e adattare continuamente i propri flussi di lavoro automatizzati, rimanendo agili e competitivi in ​​un ambiente aziendale in continua evoluzione.

Strategia No-Code n. 3: semplificazione della gestione dei dati

I dati sono la linfa vitale di qualsiasi azienda moderna, poiché alimentano decisioni, esperienze dei clienti e ottimizzazioni dei processi. Ma gestire questa valanga di dati può essere complicato, soprattutto per le aziende che non dispongono di ampie risorse IT o capacità di data warehousing. È qui che le soluzioni no-code possono davvero brillare, offrendo un modo più semplice e accessibile per gestire i dati senza la necessità di comprendere linguaggi di database complessi o scrivere codice personalizzato. Esploriamo in che modo le piattaforme no-code possono semplificare la gestione dei dati in modo efficace.

Centralizzazione dei dati No-Code

Uno dei vantaggi principali della gestione dei dati no-code è la capacità di centralizzare i dati provenienti da varie fonti in un unico repository coerente. Le piattaforme No-code hanno spesso integrazioni predefinite che si collegano a diversi database, sistemi CRM e API di terze parti. Ciò elimina la necessità di inserimento manuale e garantisce che tutti i dati siano sincronizzati e aggiornati, fornendo una visione olistica delle operazioni aziendali.

Modellazione visiva e progettazione di database

Tradizionalmente, gli schemi di database richiedono la comprensione dei tipi di dati, delle relazioni e delle complessità di SQL . Strumenti No-code come AppMaster, tuttavia, ribaltano la situazione offrendo una modellazione visiva dei dati. Gli utenti possono progettare gli schemi del proprio database utilizzando interfacce drag-and-drop, definire relazioni e impostare vincoli, il tutto senza scrivere una sola riga di SQL. I modelli risultanti sono più facili da comprendere e possono essere modificati rapidamente man mano che i requisiti aziendali evolvono.

Manipolazione automatizzata dei dati e logica aziendale

L'applicazione della logica ai dati spesso richiede competenze di scripting e codifica. Le piattaforme No-code consentono agli utenti di creare logiche aziendali complesse attraverso flussi di lavoro visivi, automatizzando azioni come la convalida dei dati, i calcoli e le operazioni condizionali. Con AppMaster, ad esempio, le aziende possono progettare visivamente questi flussi di lavoro. Questa funzionalità riduce significativamente la possibilità di errore umano rendendo le attività di manipolazione dei dati più efficienti.

Interazioni di dati intuitive

Le piattaforme No-code democratizzano la gestione dei dati fornendo interfacce intuitive che consentono al personale non tecnico di interrogare, visualizzare e interagire facilmente con i dati. Filtri di ricerca avanzati, visualizzazioni personalizzate e dashboard di reporting in tempo reale diventano accessibili a tutti, migliorando il processo decisionale in tutta l'azienda.

Sicurezza e conformità dei dati

Gestire i dati non significa solo organizzarli e accedervi; significa anche aderire a rigorosi standard di sicurezza e normative di conformità. Le piattaforme No-code sono costruite tenendo presente queste considerazioni, offrendo funzionalità come il controllo degli accessi basato sui ruoli, la crittografia dei dati e la conformità a normative come il GDPR . Ciò consente alle organizzazioni di gestire i propri dati in tutta tranquillità, sapendo che sono sicuri e conformi.

Le piattaforme No-code hanno il potenziale per rivoluzionare il modo in cui le aziende gestiscono i dati, rendendolo un processo meno tecnico, più inclusivo e più veloce. Impiegando strategie no-code per la gestione dei dati, le aziende possono concentrarsi sulla raccolta di informazioni approfondite e sulla creazione di valore dai propri dati anziché lottare con i meccanismi della gestione dei dati. Questi strumenti possono sbloccare nuovi livelli di efficienza, innovazione e vantaggio competitivo nelle mani di una vasta gamma di utenti.

Strategia No-Code n. 4: sviluppo di applicazioni personalizzate per esigenze di nicchia

La bellezza delle piattaforme di sviluppo no-code risiede nella loro versatilità e nella capacità di adattare le applicazioni a specifiche esigenze di nicchia senza addentrarsi in paradigmi di codifica complessi. Lo sviluppo di applicazioni personalizzate richiede tradizionalmente investimenti significativi in ​​risorse finanziarie, tempo e competenze tecniche. Con le soluzioni no-code, questa barriera viene notevolmente abbassata, aprendo nuove strade per l’innovazione e soluzioni specializzate in varie nicchie.

Per sfruttare veramente le potenzialità no-code per lo sviluppo di applicazioni di nicchia, prendere in considerazione i seguenti approcci:

Identificare le sfide aziendali uniche: inizia individuando problemi o esigenze unici all'interno della tua nicchia che possono essere risolti con un'applicazione personalizzata. Le piattaforme No-code ti offrono l'agilità necessaria per tradurre rapidamente queste esigenze in applicazioni.

inizia individuando problemi o esigenze unici all'interno della tua nicchia che possono essere risolti con un'applicazione personalizzata. Le piattaforme ti offrono l'agilità necessaria per tradurre rapidamente queste esigenze in applicazioni. Sfrutta modelli specifici del settore: utilizza modelli o moduli personalizzati per settori specifici come punto di partenza per la tua app. Personalizzali per adattarli al flusso di lavoro esatto o ai requisiti di dati della tua nicchia.

utilizza modelli o moduli personalizzati per settori specifici come punto di partenza per la tua app. Personalizzali per adattarli al flusso di lavoro esatto o ai requisiti di dati della tua nicchia. Personalizza l'esperienza utente: progetta l' interfaccia utente (UI) pensando all'utente finale. Gli strumenti No-code offrono spesso editor drag-and-drop , che rendono la progettazione intuitiva e le interfacce utente accattivanti e semplici, migliorando il coinvolgimento degli utenti.

progetta l' interfaccia utente (UI) pensando all'utente finale. Gli strumenti offrono spesso editor , che rendono la progettazione intuitiva e le interfacce utente accattivanti e semplici, migliorando il coinvolgimento degli utenti. Integrazione con strumenti e API di nicchia: molti settori dispongono di strumenti specializzati su cui fanno affidamento. Cerca piattaforme no-code in grado di integrare perfettamente questi strumenti nell'applicazione tramite API o componenti aggiuntivi.

molti settori dispongono di strumenti specializzati su cui fanno affidamento. Cerca piattaforme in grado di integrare perfettamente questi strumenti nell'applicazione tramite API o componenti aggiuntivi. Rimani agile e ripeti: una volta distribuita l'app, raccogli il feedback degli utenti e preparati a ripetere rapidamente. Le piattaforme No-code eccellono nel consentire modifiche rapide per soddisfare le esigenze degli utenti e migliorare la funzionalità dell'app.

Nel contesto di AppMaster, la piattaforma porta lo sviluppo di applicazioni personalizzate a nuovi livelli. Grazie al sofisticato Business Process Designer (BP) visivo e alla capacità di generare applicazioni reali, AppMaster si rivolge ad aziende con requisiti specifici e complessi che vanno oltre i casi di utilizzo generale. Consente la creazione di modelli di dati, endpoints API REST e aggiornamenti in tempo reale, particolarmente utili per applicazioni con flussi di lavoro di nicchia. Fornisce una base eccellente per le aziende che cercano soluzioni personalizzate su misura per il loro ecosistema unico.

Consideriamo, ad esempio, un operatore sanitario che necessita di un'app conforme alle normative HIPAA e che si integri con i sistemi di cartelle cliniche elettroniche esistenti. Utilizzando una piattaforma come AppMaster, possono creare un'app che soddisfi rigorosi standard di sicurezza e si connetta all'infrastruttura esistente senza partire da zero o necessitare di estese risorse IT. Il risultato è un'applicazione personalizzata, sicura e conforme, fornita in una frazione del tempo necessario per lo sviluppo utilizzando le metodologie tradizionali.

Inoltre, la scalabilità delle applicazioni generate con AppMaster garantisce che, man mano che l'operatore sanitario cresce e si adatta, anche la sua app può evolversi di pari passo, con la capacità continua di aggiornare ed espandere le funzionalità dell'app senza incorrere in debiti tecnici . Ciò si allinea perfettamente con le esigenze e le tecnologie in rapida evoluzione all’interno dei mercati di nicchia, fornendo una soluzione scalabile e flessibile per lo sviluppo di applicazioni mirate.

Strategia No-Code n. 5: educare e responsabilizzare i team

Nel mondo in evoluzione delle tecnologie aziendali, le piattaforme di sviluppo no-code come AppMaster non sono solo strumenti ma forze di trasformazione che democratizzano la creazione di software. La bellezza del no-code risiede nella sua capacità di consentire ai team, in particolare quelli senza esperienza nella programmazione, di contribuire direttamente al processo di sviluppo. Ecco come le aziende intelligenti utilizzano no-code per educare e potenziare i propri team:

Creazione di opportunità di collaborazione

Con soluzioni no-code, i team interdisciplinari possono collaborare in modo più efficace. Riuniscono professionisti con competenze diverse per progettare, fornire e iterare rapidamente il software. Ad esempio, gli esperti di marketing, i venditori e il personale dell'assistenza clienti possono collaborare con gli sviluppatori no-code per fornire input preziosi che migliorano l'esperienza utente e la funzionalità delle applicazioni.

Implementazione di workshop e programmi di formazione

Le aziende lungimiranti spesso organizzano workshop e sviluppano programmi di formazione per aiutare il proprio personale a padroneggiare gli strumenti no-code. Questo investimento nella formazione garantisce che i membri del team possano gestire e adattare le applicazioni man mano che l'azienda evolve. AppMaster, ad esempio, offre risorse di facile comprensione e supporto della community, consentendo un miglioramento continuo delle competenze dei team.

Migliorare le capacità di risoluzione dei problemi

Le piattaforme No-code promuovono intrinsecamente la risoluzione dei problemi offrendo un'interfaccia visiva per la progettazione di flussi di lavoro e processi logici. Utilizzando strumenti no-code, i membri del team possono visualizzare e comprendere la logica aziendale complessa, promuovendo una comprensione più profonda delle esigenze e delle soluzioni operative.

Costruire una cultura dell’innovazione interna

Quando i membri del team di vari dipartimenti hanno i mezzi per creare e ottimizzare le applicazioni, si promuove una cultura di miglioramento continuo e innovazione. Le piattaforme No-code consentono alle aziende di prototipare rapidamente nuove idee, consentendo una mentalità basata su tentativi ed errori, essenziale per promuovere la creatività e l'innovazione.

Ridurre la dipendenza da sviluppatori esterni

Dotare i team di funzionalità no-code riduce al minimo la necessità di esternalizzare lo sviluppo del software per modifiche iterative minori o per la creazione di nuove applicazioni. Questa agilità consente una risposta rapida a nuove opportunità di mercato o sfide operative.

Promuovere la proprietà e la responsabilità

Dare ai membri del team le redini per creare e gestire le applicazioni promuove un forte senso di proprietà sugli strumenti digitali che utilizzano. Con le piattaforme no-code, le persone più vicine ai problemi sono attrezzate per creare le proprie soluzioni, con conseguente maggiore responsabilità e un migliore allineamento con gli obiettivi aziendali.

Adattarsi al cambiamento con resilienza e velocità

In un ambiente aziendale in rapida evoluzione, adattarsi rapidamente al cambiamento è fondamentale. Le piattaforme No-code forniscono l’agilità necessaria per rispondere alle mutevoli tendenze del mercato o ai cambiamenti dei processi interni. I team che padroneggiano gli strumenti no-code possono ruotare in un batter d'occhio, implementando le modifiche necessarie alle applicazioni con un ritardo minimo.

Le aziende desiderose di esplorare queste strategie potenzianti possono guardare ad AppMaster come partner nell'evoluzione del posto di lavoro. Concentrandosi sullo sviluppo completo di app no-code, AppMaster è pronto a fungere da motore che guida l'innovazione aziendale, l'agilità e l'empowerment del team.

Sfruttare AppMaster per il successo No-Code

Ottenere un vantaggio competitivo nel contesto economico odierno spesso dipende dalla rapida adozione della trasformazione digitale. Le piattaforme di sviluppo No-code, come AppMaster, sono in prima linea in questa rivoluzione, offrendo alle aziende una via per innovare senza incorrere nei costi e nei ritardi tradizionali associati allo sviluppo di software personalizzato.

Al centro della proposta di valore di AppMaster c'è il suo ambiente di sviluppo integrato, che si rivolge alla creazione di applicazioni web, mobili e backend. Ecco come le aziende possono sfruttare la potenza di AppMaster per i loro percorsi no-code:

Sviluppo completo senza codice: AppMaster consente agli utenti di creare visivamente modelli di dati , progettare processi aziendali utilizzando il visual BP Designer e automatizzare l'API REST e gli endpoint WS. Ciò democratizza il processo di sviluppo, consentendo al personale non tecnico di contribuire alla creazione dell'app.

consente agli utenti di creare visivamente modelli di dati , progettare processi aziendali utilizzando il visual BP Designer e automatizzare l'API REST e gli endpoint WS. Ciò democratizza il processo di sviluppo, consentendo al personale non tecnico di contribuire alla creazione dell'app. Dal prototipo alla produzione: la transizione dal prototipo alla produzione avviene senza soluzione di continuità con AppMaster , che genera codice sorgente e compila applicazioni con la semplice pressione di un pulsante, consentendo una rapida iterazione e implementazione.

la transizione dal prototipo alla produzione avviene senza soluzione di continuità con , che genera codice sorgente e compila applicazioni con la semplice pressione di un pulsante, consentendo una rapida iterazione e implementazione. Soluzioni modulari e scalabili: che tu sia una piccola impresa o una grande impresa, le applicazioni generate dalla piattaforma, utilizzando Go per il backend e il framework Vue3 per le app Web, sono stateless e quindi scalabili per soddisfare richieste di carico elevato.

che tu sia una piccola impresa o una grande impresa, le applicazioni generate dalla piattaforma, utilizzando Go per il backend e il framework Vue3 per le app Web, sono stateless e quindi scalabili per soddisfare richieste di carico elevato. Più potere ai team: l'interfaccia intuitiva di AppMaster consente ai team di concentrarsi sulla logica aziendale piuttosto che sulle complessità del codice, promuovendo una cultura dell'innovazione in tutta l'organizzazione.

l'interfaccia intuitiva di consente ai team di concentrarsi sulla logica aziendale piuttosto che sulle complessità del codice, promuovendo una cultura dell'innovazione in tutta l'organizzazione. Integrazione lucida: collega le tue creazioni no-code con i sistemi esistenti grazie alla capacità di AppMaster di funzionare con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL e di integrarsi perfettamente con servizi esterni tramite API.

collega le tue creazioni con i sistemi esistenti grazie alla capacità di di funzionare con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL e di integrarsi perfettamente con servizi esterni tramite API. Command Over Deployment: le aziende possono optare per la comodità dell'implementazione cloud o scegliere di ospitare applicazioni in locale con accesso a file binari eseguibili o persino al codice sorgente per personalizzazioni e conformità a livello aziendale.

le aziende possono optare per la comodità dell'implementazione cloud o scegliere di ospitare applicazioni in locale con accesso a file binari eseguibili o persino al codice sorgente per personalizzazioni e conformità a livello aziendale. Zero debito tecnico: il cambiamento è costante e AppMaster è all'altezza della sfida consentendo la rigenerazione delle applicazioni senza accumulare debito tecnico, grazie al suo approccio nuovo da zero ad ogni aggiornamento.

L'implementazione no-code non significa accontentarsi di meno capacità. Con AppMaster, le aziende possono avventurarsi nello sviluppo di applicazioni complesse e personalizzate con la certezza di avere un alleato potente e flessibile no-code. Ciò migliora la produttività, accelera la strategia di go-to-market e getta le basi per un modello di business reattivo e resiliente.