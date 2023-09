Dans le monde technologique en évolution rapide d'aujourd'hui, où la vitesse et l'agilité sont primordiales, les approches traditionnelles de développement de logiciels peuvent parfois entraver le progrès. C'est là qu'interviennent les plates-formes low-code comme Appian, redéfinissant la manière dont les applications sont construites et déployées. Fondée en 1999 par Matt Calkins, Appian est devenue un acteur de premier plan dans le domaine du développement low-code. Sa plate-forme innovante permet aux organisations de créer rapidement des applications puissantes, sans les complexités traditionnellement associées au codage.

Appian fournit une plate-forme complète de développement low-code permettant aux organisations de concevoir, créer et déployer rapidement des applications. À la base, Appian propose une interface visuelle qui simplifie le développement. Les utilisateurs peuvent créer des applications en faisant glisser et en déposant des composants sur l'interface, en définissant des modèles de données et en configurant la logique métier sans écrire de longues lignes de code. Cette approche visuelle rend le développement d'applications plus accessible à un plus large éventail d'utilisateurs, y compris les analystes commerciaux et les experts en la matière, qui peuvent contribuer activement au processus de développement.

La plate-forme d'Appian propose également une gamme de composants et d'intégrations prédéfinis, facilitant la connexion aux systèmes, bases de données et API existants. Cela accélère les délais de développement et réduit le besoin de codage manuel. De plus, la plate-forme prend en charge la collaboration d'équipe, assurant une communication transparente et des efforts de développement partagés. Une fois qu'une application est créée, elle peut être déployée sur divers appareils et plates-formes, permettant aux organisations de répondre aux demandes d'une base d'utilisateurs diversifiée.

Principales caractéristiques

Développement visuel : l'interface glisser-déposer d'Appian permet aux utilisateurs de créer des applications visuellement, réduisant ainsi le besoin de codage manuel.

l'interface glisser-déposer d'Appian permet aux utilisateurs de créer des applications visuellement, réduisant ainsi le besoin de codage manuel. Automatisation des processus : la plate-forme prend en charge l'automatisation des flux de travail, la rationalisation des processus métier et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.

la plate-forme prend en charge l'automatisation des flux de travail, la rationalisation des processus métier et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Capacités d'intégration : les connecteurs prédéfinis d'Appian facilitent l'intégration avec divers systèmes et sources de données, garantissant ainsi un flux de données fluide.

les connecteurs prédéfinis d'Appian facilitent l'intégration avec divers systèmes et sources de données, garantissant ainsi un flux de données fluide. Assistance mobile : les applications développées sur Appian peuvent être facilement déployées sur des appareils mobiles, offrant aux utilisateurs un accès en déplacement.

les applications développées sur Appian peuvent être facilement déployées sur des appareils mobiles, offrant aux utilisateurs un accès en déplacement. Collaboration : la plate-forme prend en charge le développement collaboratif, permettant aux équipes de collaborer de manière transparente sur des projets d'application.

la plate-forme prend en charge le développement collaboratif, permettant aux équipes de collaborer de manière transparente sur des projets d'application. Évolutivité : l'architecture d'Appian est conçue pour répondre aux besoins des projets à petite échelle et des applications de grande entreprise.

l'architecture d'Appian est conçue pour répondre aux besoins des projets à petite échelle et des applications de grande entreprise. Sécurité : Appian accorde la priorité à la sécurité des données, offrant des fonctionnalités telles que le cryptage, les contrôles d'accès et la conformité aux réglementations du secteur.

Appian accorde la priorité à la sécurité des données, offrant des fonctionnalités telles que le cryptage, les contrôles d'accès et la conformité aux réglementations du secteur. Analytics : la plate-forme fournit des outils d'analyse intégrés qui permettent aux organisations d'obtenir des informations à partir des données de leurs applications.

Qui peut utiliser Appian ?

La plate-forme low-code d'Appian est conçue pour répondre aux besoins d'un large éventail d'utilisateurs avec différents niveaux d'expertise technique. Voici une liste de ceux qui peuvent bénéficier de l'utilisation d'Appian :

Analystes commerciaux : les personnes ayant une compréhension approfondie des processus commerciaux mais des compétences limitées en matière de codage peuvent tirer parti d'Appian pour concevoir et automatiser les flux de travail, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle.

les personnes ayant une compréhension approfondie des processus commerciaux mais des compétences limitées en matière de codage peuvent tirer parti d'Appian pour concevoir et automatiser les flux de travail, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle. Développeurs : Appian convient aussi bien aux développeurs expérimentés qu'aux nouveaux venus dans le domaine. Les développeurs peuvent utiliser la plate-forme pour accélérer le développement, intégrer des systèmes et se concentrer sur des tâches de codage plus complexes.

Appian convient aussi bien aux développeurs expérimentés qu'aux nouveaux venus dans le domaine. Les développeurs peuvent utiliser la plate-forme pour accélérer le développement, intégrer des systèmes et se concentrer sur des tâches de codage plus complexes. Développeurs citoyens : les utilisateurs non techniques, souvent appelés « développeurs citoyens », peuvent utiliser l'interface intuitive d'Appian pour créer des applications sans écrire de code. Cela permet aux experts en la matière de contribuer directement au développement d'applications.

les utilisateurs non techniques, souvent appelés « développeurs citoyens », peuvent utiliser l'interface intuitive d'Appian pour créer des applications sans écrire de code. Cela permet aux experts en la matière de contribuer directement au développement d'applications. Professionnels de l'informatique : Appian fournit des outils permettant aux équipes informatiques d'intégrer les systèmes existants, d'assurer la sécurité et la conformité, et de gérer le déploiement des applications dans l'ensemble de l'organisation.

Appian fournit des outils permettant aux équipes informatiques d'intégrer les systèmes existants, d'assurer la sécurité et la conformité, et de gérer le déploiement des applications dans l'ensemble de l'organisation. Entreprises : Appian convient parfaitement aux entreprises qui cherchent à moderniser leur infrastructure informatique, à numériser les processus manuels et à développer et déployer rapidement des applications pour répondre aux demandes de l'entreprise.

Appian convient parfaitement aux entreprises qui cherchent à moderniser leur infrastructure informatique, à numériser les processus manuels et à développer et déployer rapidement des applications pour répondre aux demandes de l'entreprise. Petites et moyennes entreprises : les PME peuvent bénéficier de la capacité d'Appian à créer des applications adaptées à leurs besoins spécifiques, offrant un avantage concurrentiel sans nécessiter de ressources de codage étendues.

les PME peuvent bénéficier de la capacité d'Appian à créer des applications adaptées à leurs besoins spécifiques, offrant un avantage concurrentiel sans nécessiter de ressources de codage étendues. Secteurs : la flexibilité d'Appian s'applique à divers secteurs, notamment les services financiers, la santé, la fabrication, la vente au détail, etc.

Appian contre AppMaster

Lorsque l'on compare Appian et AppMaster , deux plates-formes puissantes qui s'adressent au monde du développement et de l'automatisation d'applications, il est essentiel de se plonger dans leurs atouts et leurs offres uniques. Les deux plates-formes visent à simplifier le processus de développement et à permettre aux utilisateurs de créer des applications fonctionnelles et efficaces. Pourtant, ils le font de manière distincte qui répond à des besoins et des objectifs différents.

AppMaster est un outil dynamique sans code offrant une approche unique de développement d'applications. Il se distingue en permettant aux utilisateurs de créer des interfaces front-end et des fonctionnalités back-end, ce qui en fait une plate-forme de développement complète. En mettant l'accent sur la génération d'applications réelles, AppMaster permet aux utilisateurs de concevoir visuellement des modèles de données , une logique métier et des interfaces utilisateur pour les applications backend, Web et mobiles.

Contrairement à certaines autres plates-formes, les applications d' AppMaster ne sont pas seulement des prototypes ou des maquettes, mais des applications entièrement exécutables avec code source. Cette fonctionnalité profite particulièrement aux organisations qui cherchent à réduire leur dette technique et à garantir une architecture applicative évolutive et puissante. La capacité d' AppMaster à générer des applications à partir de zéro, à les compiler, à exécuter des tests et à les déployer dans le cloud ou sur site montre son engagement à fournir des résultats tangibles et fonctionnels.

De plus, la prise en charge par AppMaster de plusieurs systèmes de bases de données, des applications backend sans état générées avec Go et des frameworks spécialisés pour les applications Web et mobiles soulignent l'accent mis sur les performances, l'évolutivité et la polyvalence. Qu'une organisation ait besoin d'une solution backend évolutive ou souhaite créer des applications Web et mobiles interactives, l'ensemble d'outils complet d' AppMaster répond à divers cas d'utilisation.

Choisir le bon ajustement

Le choix entre Appian et AppMaster dépend des exigences et des objectifs spécifiques d'une organisation. Appian excelle dans l'automatisation des processus métier et l'intégration des données, ce qui est utile aux organisations qui cherchent à améliorer l'efficacité opérationnelle et la collaboration. D'autre part, AppMaster est une plate no-code qui fournit des applications backend, Web et mobiles entièrement fonctionnelles, éliminant la dette technique et offrant une voie vers l'évolutivité et les performances.

La décision doit être fondée sur la nature des projets, le niveau de contrôle souhaité et les résultats escomptés. L'accent mis par Appian sur l'automatisation et l'intégration des processus s'aligne bien sur l'optimisation des processus métier, tandis que l'engagement d' AppMaster envers la génération d'applications réelles le positionne comme une solution complète pour les organisations cherchant à développer des applications complètes qui offrent une valeur et des résultats tangibles.