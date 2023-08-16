在当今快速发展的技术世界中，速度和敏捷性至关重要，传统的软件开发方法有时会阻碍进步。这就是像 Appian 这样的低代码平台介入的地方，重新定义应用程序的构建和部署方式。 Appian 由 Matt Calkins 于 1999 年创立，现已发展成为low-code开发领域的杰出参与者。其创新平台使组织能够快速创建强大的应用程序，而无需传统上与编码相关的复杂性。

阿庇安如何运作？

Appian 提供了一个全面的low-code开发平台，使组织能够快速设计、构建和部署应用程序。 Appian 的核心是提供一个简化开发的可视化界面。用户可以通过将组件拖放到界面上、定义数据模型和配置业务逻辑来创建应用程序，而无需编写大量代码。这种可视化方法使更广泛的用户（包括业务分析师和主题专家）更容易进行应用程序开发，他们可以积极为开发过程做出贡献。

Appian 的平台还拥有一系列预构建的组件和集成，使与现有系统、数据库和API 的连接变得更加容易。这加快了开发时间并减少了手动编码的需要。此外，该平台支持团队协作，确保无缝沟通和共享开发工作。创建应用程序后，可以将其部署在各种设备和平台上，从而使组织能够满足不同用户群的需求。

主要特征

可视化开发： Appian 的拖放界面允许用户可视化地构建应用程序，减少手动编码的需要。

Appian 的拖放界面允许用户可视化地构建应用程序，减少手动编码的需要。 流程自动化： 平台支持工作流程自动化，简化业务流程，提高运营效率。

平台支持工作流程自动化，简化业务流程，提高运营效率。 集成功能： Appian 的预构建连接器有助于与各种系统和数据源集成，确保数据流顺畅。

Appian 的预构建连接器有助于与各种系统和数据源集成，确保数据流顺畅。 移动支持： 在 Appian 上开发的应用程序可以轻松部署到移动设备，为用户提供随时随地访问的能力。

在 Appian 上开发的应用程序可以轻松部署到移动设备，为用户提供随时随地访问的能力。 协作： 该平台支持协作开发，使团队能够在应用程序项目上无缝协作。

该平台支持协作开发，使团队能够在应用程序项目上无缝协作。 可扩展性： Appian 的架构旨在满足小型项目和大型企业应用程序的需求。

Appian 的架构旨在满足小型项目和大型企业应用程序的需求。 安全性： Appian 优先考虑数据安全，提供加密、访问控制和遵守行业法规等功能。

Appian 优先考虑数据安全，提供加密、访问控制和遵守行业法规等功能。 分析：该平台提供内置分析工具，使组织能够从其应用程序数据中获取见解。

谁可以使用阿皮安？

Appian 的low-code平台旨在满足具有不同技术专业水平的广泛用户。以下是哪些人可以从使用 Appian 中受益的详细信息：

业务分析师： 对业务流程有深入了解但编码技能有限的个人可以利用 Appian 来设计和自动化工作流程，从而提高运营效率。

对业务流程有深入了解但编码技能有限的个人可以利用 Appian 来设计和自动化工作流程，从而提高运营效率。 开发人员： Appian 既适合经验丰富的开发人员，也适合该领域的新手。开发人员可以使用该平台加速开发、集成系统并专注于更复杂的编码任务。

Appian 既适合经验丰富的开发人员，也适合该领域的新手。开发人员可以使用该平台加速开发、集成系统并专注于更复杂的编码任务。 公民开发人员： 非技术用户，通常称为“公民开发人员”，可以使用 Appian 的直观界面来创建应用程序，而无需编写代码。这使得主题专家能够直接为应用程序开发做出贡献。

非技术用户，通常称为“公民开发人员”，可以使用 Appian 的直观界面来创建应用程序，而无需编写代码。这使得主题专家能够直接为应用程序开发做出贡献。 IT 专业人员： Appian 为 IT 团队提供工具来集成现有系统、确保安全性和合规性以及管理整个组织中的应用程序部署。

Appian 为 IT 团队提供工具来集成现有系统、确保安全性和合规性以及管理整个组织中的应用程序部署。 企业： Appian 非常适合寻求实现 IT 基础设施现代化、手动流程数字化以及快速开发和部署应用程序以满足业务需求的企业。

Appian 非常适合寻求实现 IT 基础设施现代化、手动流程数字化以及快速开发和部署应用程序以满足业务需求的企业。 中小型企业：中小型 企业可以受益于 Appian 创建适合其特定需求的应用程序的能力，无需大量编码资源即可提供竞争优势。

企业可以受益于 Appian 创建适合其特定需求的应用程序的能力，无需大量编码资源即可提供竞争优势。 行业： Appian 的灵活性适用于各个行业，包括金融服务、医疗保健、制造、零售等。

Appian 与AppMaster

在比较 Appian 和AppMaster这两个迎合应用程序开发和自动化领域的强大平台时，有必要深入研究它们独特的优势和产品。这两个平台都旨在简化开发过程，并使用户能够创建功能强大且高效的应用程序。尽管如此，他们还是以不同的方式来满足不同的需求和目标。

AppMaster是一种动态无代码工具，提供独特的应用程序开发方法。它的突出之处在于使用户能够创建前端界面和后端功能，使其成为一个全栈开发平台。 AppMaster专注于生成真实应用程序，让用户可以直观地设计后端、Web 和移动应用程序的数据模型、业务逻辑和用户界面。

与其他一些平台不同， AppMaster的应用程序不仅仅是原型或模型，而是带有源代码的完全可执行的应用程序。此功能特别有利于寻求减少技术债务并确保可扩展且强大的应用程序架构的组织。 AppMaster能够从头开始生成应用程序、对其进行编译、运行测试并将其部署到云或本地，这展示了其致力于提供有形和功能性结果的奉献精神。

此外， AppMaster对多个数据库系统、用 Go 生成的无状态后端应用程序以及针对 Web 和移动应用程序的专用框架的支持强调了其对性能、可扩展性和多功能性的关注。无论组织需要可扩展的后端解决方案还是旨在创建交互式 Web 和移动应用程序， AppMaster的综合工具集都能满足各种用例。

选择合适的款式

Appian 和AppMaster之间的选择取决于组织的具体要求和目标。 Appian 擅长自动化业务流程和集成数据，对于希望提高运营效率和协作的组织非常有用。另一方面， AppMaster是一个no-code平台，可提供功能齐全的后端、Web 和移动应用程序，消除技术债务并提供实现可扩展性和性能的途径。

该决定应基于项目的性质、所需的控制水平以及预期的结果。 Appian 对流程自动化和集成的关注与业务流程优化非常一致，而AppMaster对实际应用程序生成的承诺使其成为寻求开发可提供有形价值和结果的全栈应用程序的组织的综合解决方案。

