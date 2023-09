8base est une plateforme low-code qui donne aux développeurs les moyens de créer et de déployer rapidement et efficacement des applications web et mobiles sophistiquées. Fondée en 2017 par Albert Santalo, la plateforme simplifie le processus de développement en fournissant divers outils et fonctionnalités qui permettent aux développeurs de créer des applications sans nécessiter un codage approfondi.

8base propose une suite complète d'outils et de fonctionnalités qui modernisent le processus de développement d' applications web et mobiles. La plateforme est conçue pour réduire le codage manuel nécessaire, ce qui permet aux développeurs de se concentrer sur la création des caractéristiques et des fonctionnalités uniques de leurs applications.

8base fournit une interface visuelle qui permet aux développeurs de définir des modèles de données, de créer des schémas de base de données et de concevoir des interfaces utilisateur sans avoir à écrire de code. Cette approche visuelle accélère le processus de développement en éliminant la nécessité de coder manuellement les interactions avec la base de données et les interfaces utilisateur.

8base offre également une large gamme de composants et de modèles préconstruits que les développeurs peuvent utiliser comme blocs de construction pour leurs applications. Cette bibliothèque de composants comprend l'authentification des utilisateurs, l'interrogation des données, l'intégration avec des services tiers, etc. Les développeurs peuvent facilement personnaliser ces composants pour répondre à leurs besoins spécifiques, ce qui leur permet d'économiser du temps et des efforts.

Grâce à la plateforme low-code de 8base, les développeurs peuvent collaborer en temps réel, ce qui facilite le travail d'équipe sur les projets. La plateforme fournit également des outils de contrôle de version, de test et de déploiement, ce qui garantit que les applications sont développées de manière structurée et efficace.

Caractéristiques principales

8base est une puissante plateforme low-code qui permet aux développeurs de créer facilement des applications web et mobiles. Ses principales caractéristiques permettent de rationaliser les processus de développement, de collaborer efficacement et de créer des applications sophistiquées :

Modélisation visuelle des données : 8base fournit une interface visuelle pour la conception de modèles de données et de structures de bases de données, éliminant ainsi le besoin d'un codage complexe et accélérant le développement d'applications.

8base fournit une interface visuelle pour la conception de modèles de données et de structures de bases de données, éliminant ainsi le besoin d'un codage complexe et accélérant le développement d'applications. Composants préconstruits : La plateforme offre une bibliothèque de composants et de modèles préconstruits qui couvrent les fonctionnalités essentielles, ce qui permet aux développeurs de gagner du temps et de l'énergie tout en garantissant une qualité constante.

La plateforme offre une bibliothèque de composants et de modèles préconstruits qui couvrent les fonctionnalités essentielles, ce qui permet aux développeurs de gagner du temps et de l'énergie tout en garantissant une qualité constante. Interfaces utilisateur personnalisables : Grâce aux outils de glisser-déposer, les développeurs peuvent créer des interfaces utilisateur intuitives et visuellement attrayantes, améliorant ainsi l'expérience et l'engagement des utilisateurs.

Grâce aux outils de glisser-déposer, les développeurs peuvent créer des interfaces utilisateur intuitives et visuellement attrayantes, améliorant ainsi l'expérience et l'engagement des utilisateurs. Collaboration en temps réel : 8base facilite la collaboration en temps réel entre les équipes de développement, ce qui permet un travail d'équipe efficace et des itérations de projet plus rapides.

8base facilite la collaboration en temps réel entre les équipes de développement, ce qui permet un travail d'équipe efficace et des itérations de projet plus rapides. Évolutivité : L'architecture de la plateforme prend en charge la croissance des applications, garantissant qu'elles peuvent gérer des charges d'utilisateurs accrues sans compromettre les performances.

L'architecture de la plateforme prend en charge la croissance des applications, garantissant qu'elles peuvent gérer des charges d'utilisateurs accrues sans compromettre les performances. Sécurité intégrée : Les fonctions de sécurité intégrées, telles que l'authentification des utilisateurs et les contrôles d'accès, aident les développeurs à créer des applications qui accordent la priorité à la protection des données.

Les fonctions de sécurité intégrées, telles que l'authentification des utilisateurs et les contrôles d'accès, aident les développeurs à créer des applications qui accordent la priorité à la protection des données. Automatisation des flux de travail : 8base permet aux développeurs de définir des flux de travail personnalisés et une logique d'entreprise, automatisant ainsi les processus et améliorant la fonctionnalité des applications.

8base permet aux développeurs de définir des flux de travail personnalisés et une logique d'entreprise, automatisant ainsi les processus et améliorant la fonctionnalité des applications. Intégrations avec des tiers : La plateforme s'intègre de manière transparente avec des services et des API tiers, ce qui permet d'étendre les capacités des applications et d'assurer la connectivité avec divers outils.

La plateforme s'intègre de manière transparente avec des services et des API tiers, ce qui permet d'étendre les capacités des applications et d'assurer la connectivité avec divers outils. Contrôle de version et déploiement : 8base offre des outils de contrôle de version et de déploiement qui garantissent que les applications sont développées, testées et diffusées efficacement.

8base offre des outils de contrôle de version et de déploiement qui garantissent que les applications sont développées, testées et diffusées efficacement. Analyse en temps réel : Les développeurs peuvent obtenir des informations sur l'utilisation et les performances des applications, ce qui leur permet de prendre des décisions fondées sur des données afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Qui peut l'utiliser ?

8base est conçu pour répondre aux besoins d'un large éventail d'utilisateurs, ce qui le rend adapté à différents rôles et secteurs d'activité :

Développeurs : Les développeurs professionnels et les équipes informatiques peuvent tirer parti de 8base pour accélérer le développement d'applications, réduire les efforts de codage et se concentrer sur la création de valeur pour l'utilisateur.

Les développeurs professionnels et les équipes informatiques peuvent tirer parti de 8base pour accélérer le développement d'applications, réduire les efforts de codage et se concentrer sur la création de valeur pour l'utilisateur. Analystes commerciaux : Les personnes ayant une expérience limitée du codage, comme les analystes d'affaires, peuvent utiliser les capacités de 8base ( low-code ) pour transformer leurs idées en applications fonctionnelles sans dépendre fortement de l'expertise technique.

Les personnes ayant une expérience limitée du codage, comme les analystes d'affaires, peuvent utiliser les capacités de 8base ( ) pour transformer leurs idées en applications fonctionnelles sans dépendre fortement de l'expertise technique. Entrepreneurs : Les fondateurs de startups et les entrepreneurs peuvent rapidement prototyper et lancer leurs idées d'applications à l'aide de 8base, ce qui leur permet de tester les concepts et de mettre les produits sur le marché plus rapidement.

Les fondateurs de startups et les entrepreneurs peuvent rapidement prototyper et lancer leurs idées d'applications à l'aide de 8base, ce qui leur permet de tester les concepts et de mettre les produits sur le marché plus rapidement. Petites et moyennes entreprises : 8base offre aux petites et moyennes entreprises un moyen rentable de développer et de maintenir des applications personnalisées adaptées à leurs besoins spécifiques, même sans équipe de développement dédiée.

8base offre aux petites et moyennes entreprises un moyen rentable de développer et de maintenir des applications personnalisées adaptées à leurs besoins spécifiques, même sans équipe de développement dédiée. Entreprises : Les grandes entreprises peuvent bénéficier de l'évolutivité et des fonctionnalités de 8base pour créer des applications critiques qui répondent à des exigences commerciales complexes.

Les grandes entreprises peuvent bénéficier de l'évolutivité et des fonctionnalités de 8base pour créer des applications critiques qui répondent à des exigences commerciales complexes. Appreneurs : Les individus qui souhaitent créer leurs propres applications mobiles ou web, que ce soit pour des projets personnels ou dans le cadre d'un projet d'entreprise, peuvent trouver la plateforme de 8base accessible et performante.

8base vs. AppMaster AppMaster

8base et AppMaster sont des solutions puissantes pour faciliter le développement d'applications sans connaissances approfondies en codage dans l'industrie en constante évolution des plateformes low-code et sans code. Chacune d'entre elles apporte ses propres atouts, répondant à des cas d'utilisation et des préférences différents.

AppMaster redéfinit le concept de no-code et low-code en offrant une plateforme qui va au-delà de la création d'interfaces utilisateur. Elle permet aux utilisateurs de concevoir visuellement des applications dorsales complètes, y compris des modèles de données, une logique commerciale et des API. AppMaster L'approche innovante d'EMC génère le code source et même des binaires exécutables à partir de ces plans visuels, ce qui permet aux utilisateurs de mettre rapidement leurs applications en ligne. Cette caractéristique unique permet une plus grande personnalisation et un meilleur contrôle, en particulier pour les systèmes dorsaux. En outre, la capacité de AppMaster à générer des applications dans les domaines du backend, du web et du mobile, ainsi que l'accent mis sur l'évolutivité et les cas d'utilisation à forte charge, en font une option puissante pour les entreprises.

Choisir la bonne solution

Le choix entre 8base et AppMaster se résume à la nature et à la portée du projet, ainsi qu'à l'expertise des utilisateurs concernés. Si vous souhaitez créer des applications avec des architectures dorsales complexes, gérer des flux de travail à forte intensité de données et intégrer de manière transparente des systèmes existants, 8base pourrait être un excellent choix. En revanche, si vous recherchez une plateforme qui vous permette de concevoir visuellement des interfaces utilisateur et des applications dorsales complètes, de générer un véritable code source et même d'héberger des applications sur site, AppMaster pourrait être le meilleur choix.

Ces deux plateformes illustrent la tendance à permettre à un plus grand nombre d'utilisateurs de créer des applications sophistiquées. Compte tenu de la diversité des besoins dans l'environnement commercial moderne, des options telles que 8base et AppMaster permettent aux organisations d'adopter la plateforme qui correspond le mieux à leur vision et à leurs exigences techniques.