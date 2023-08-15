8base 是一个低代码平台，使开发人员能够快速高效地构建和部署复杂的网络和移动应用程序。该平台由阿尔伯特-桑塔罗（Albert Santalo）于 2017 年创立，通过提供各种工具和功能，使开发人员无需大量编码即可创建应用程序，从而简化了开发流程。

它是如何工作的？

8base 提供一套全面的工具和功能，使网络和移动应用程序的开发流程现代化。该平台旨在减少所需的手动编码，使开发人员能够专注于构建应用程序的独特特性和功能。

8base 的核心是提供一个可视化界面，使开发人员无需编写大量代码即可定义数据模型、创建数据库模式和设计用户界面。这种可视化方法无需对数据库交互和用户界面进行手动编码，从而加快了开发进程。

8base 还提供大量预建组件和模板，开发人员可将其用作应用程序的构建模块。该组件库包括用户身份验证、数据查询、与第三方服务的集成等。开发人员可以轻松定制这些组件，以满足他们的特定需求，从而节省时间和精力。

借助 8base 的low-code 平台，开发人员可以进行实时协作，从而更容易以团队形式开展项目。该平台还提供版本控制、测试和部署工具，确保以结构化和高效的方式开发应用程序。

主要功能

8base 是一个功能强大的low-code 平台，可帮助开发人员轻松构建网络和移动应用程序。其主要功能可简化开发流程、提高协作效率并创建复杂的应用程序：

可视化数据建模： 8base 为设计数据模型和数据库结构提供了可视化界面，从而消除了复杂的编码需求，加快了应用程序开发速度。

8base 为设计数据模型和数据库结构提供了可视化界面，从而消除了复杂的编码需求，加快了应用程序开发速度。 预建组件： 该平台提供了一个预建组件和模板库，涵盖了基本功能，为开发人员节省了时间和精力，同时确保了质量的一致性。

该平台提供了一个预建组件和模板库，涵盖了基本功能，为开发人员节省了时间和精力，同时确保了质量的一致性。 可定制的用户界面： 利用拖放工具，开发人员可以创建直观且具有视觉吸引力的用户界面，从而增强用户体验和参与度。

利用拖放工具，开发人员可以创建直观且具有视觉吸引力的用户界面，从而增强用户体验和参与度。 实时协作： 8base 可促进开发团队之间的实时协作，实现高效的团队合作和更快的项目迭代。

8base 可促进开发团队之间的实时协作，实现高效的团队合作和更快的项目迭代。 可扩展性： 该平台的架构支持应用程序的增长，确保它们能够在不影响性能的情况下处理增加的用户负载。

该平台的架构支持应用程序的增长，确保它们能够在不影响性能的情况下处理增加的用户负载。 集成安全性： 用户身份验证和访问控制等内置安全功能可帮助开发人员构建优先保护数据的应用程序。

用户身份验证和访问控制等内置安全功能可帮助开发人员构建优先保护数据的应用程序。 工作流自动化： 8base 允许开发人员定义自定义工作流和业务逻辑，实现流程自动化并增强应用功能。

8base 允许开发人员定义自定义工作流和业务逻辑，实现流程自动化并增强应用功能。 第三方集成： 该平台可与第三方服务和应用程序接口无缝集成，从而扩展应用功能并实现与各种工具的连接。

该平台可与第三方服务和应用程序接口无缝集成，从而扩展应用功能并实现与各种工具的连接。 版本控制和部署： 8base 提供版本控制和部署工具，确保高效地开发、测试和发布应用程序。

8base 提供版本控制和部署工具，确保高效地开发、测试和发布应用程序。 实时分析：开发人员可以深入了解应用程序的使用情况和性能，从而根据数据做出决策，增强用户体验。

谁可以使用它？

8base 旨在满足各类用户的需求，因此适用于各种角色和行业：

开发人员： 专业开发人员和 IT 团队可以利用 8base 加快应用程序开发，减少编码工作，并专注于提供用户价值。

专业开发人员和 IT 团队可以利用 8base 加快应用程序开发，减少编码工作，并专注于提供用户价值。 业务分析师： 编码经验有限的个人，如业务分析师，可以使用 8base 的 low-code 功能，将他们的想法转化为功能性应用程序，而无需严重依赖专业技术知识。

编码经验有限的个人，如业务分析师，可以使用 8base 的 功能，将他们的想法转化为功能性应用程序，而无需严重依赖专业技术知识。 创业者： 初创企业的创始人和创业者可以使用 8base 快速制作原型并发布应用程序创意，从而测试概念并更快地将产品推向市场。

初创企业的创始人和创业者可以使用 8base 快速制作原型并发布应用程序创意，从而测试概念并更快地将产品推向市场。 中小型企业： 8base 为中小型企业提供了一种经济高效的方式，即使没有专门的开发团队，也能开发和维护符合其特定需求的定制应用程序。

8base 为中小型企业提供了一种经济高效的方式，即使没有专门的开发团队，也能开发和维护符合其特定需求的定制应用程序。 企业： 大型企业可以从 8base 的可扩展性和功能中获益，从而构建满足复杂业务需求的关键任务应用程序。

大型企业可以从 8base 的可扩展性和功能中获益，从而构建满足复杂业务需求的关键任务应用程序。 应用创业者：无论是为个人项目还是作为企业风险投资的一部分，旨在创建自己的移动或网络应用程序的个人都能发现 8base 平台的可访问性和强大功能。

8base 与 AppMaster 的对比AppMaster

在不断发展的low-code 和无代码平台行业中，8base 和AppMaster都是无需丰富编码知识即可促进应用程序开发的强大解决方案。它们各自拥有独特的优势，可满足不同的使用情况和偏好。

AppMaster 通过提供一个超越创建用户界面的平台， 和 的概念被重新定义。它使用户能够可视化地设计完整的后端应用程序，包括no-code low-code 数据模型、业务逻辑和 API。它的创新方法可根据这些可视化蓝图生成源代码，甚至可执行的二进制文件，使用户能够快速启用自己的应用程序。这一独特的功能允许用户进行更多的定制和控制，尤其是对后端系统。此外， 能够生成跨后端、网络和移动领域的应用程序，而且注重可扩展性和高负载用例，因此成为企业的有力选择。AppMaster AppMaster

选择合适的解决方案

在 8base 和AppMaster 之间做出选择，主要取决于项目的性质、范围以及相关用户的专业技能。如果你的目标是创建具有复杂后端架构的应用程序，管理数据密集型工作流，并与现有系统无缝集成，那么 8base 可能是一个不错的选择。另一方面，如果您正在寻找一个能让您可视化设计用户界面和整个后端应用程序、生成真实源代码甚至在企业内部托管应用程序的平台，AppMaster 可能更适合您。

这两个平台都体现了向授权更多用户创建复杂应用程序的转变。现代商业环境的需求多种多样，有了 8base 和AppMaster 这样的选择，企业就可以采用最符合其愿景和技术要求的平台。