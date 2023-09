8base è una piattaforma low-code che consente agli sviluppatori di costruire e distribuire applicazioni web e mobili sofisticate in modo rapido ed efficiente. Fondata nel 2017 da Albert Santalo, la piattaforma semplifica il processo di sviluppo fornendo vari strumenti e funzionalità che consentono agli sviluppatori di creare applicazioni senza richiedere una codifica approfondita.

Come funziona?

8base offre una suite completa di strumenti e funzionalità che modernizzano il processo di sviluppo di applicazioni web e mobili. La piattaforma è progettata per ridurre la necessità di codifica manuale, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi sulla creazione di caratteristiche e funzionalità uniche per le loro applicazioni.

8base offre un'interfaccia visiva che consente agli sviluppatori di definire modelli di dati, creare schemi di database e progettare interfacce utente senza dover scrivere molto codice. Questo approccio visivo accelera il processo di sviluppo, eliminando la necessità di codificare manualmente le interazioni con il database e le interfacce utente.

8base offre anche un'ampia gamma di componenti e modelli precostituiti che gli sviluppatori possono utilizzare come elementi costitutivi delle loro applicazioni. Questa libreria di componenti include l'autenticazione degli utenti, l'interrogazione dei dati, le integrazioni con servizi di terze parti e altro ancora. Gli sviluppatori possono facilmente personalizzare questi componenti per adattarli alle loro specifiche esigenze, risparmiando tempo e fatica.

Con la piattaforma low-code di 8base, gli sviluppatori possono collaborare in tempo reale, rendendo più facile il lavoro di squadra sui progetti. La piattaforma fornisce anche strumenti per il controllo delle versioni, i test e la distribuzione, assicurando che le applicazioni siano sviluppate in modo strutturato ed efficiente.

Caratteristiche principali

8base è una potente piattaforma low-code che consente agli sviluppatori di creare applicazioni web e mobili con facilità. Le sue caratteristiche principali consentono di snellire i processi di sviluppo, di collaborare in modo efficiente e di creare applicazioni sofisticate:

Modellazione visiva dei dati: 8base offre un'interfaccia visiva per la progettazione di modelli di dati e strutture di database, eliminando la necessità di codici complessi e accelerando lo sviluppo delle applicazioni.

8base offre un'interfaccia visiva per la progettazione di modelli di dati e strutture di database, eliminando la necessità di codici complessi e accelerando lo sviluppo delle applicazioni. Componenti precostituiti: La piattaforma offre una libreria di componenti e modelli precostituiti che coprono le funzionalità essenziali, facendo risparmiare tempo e fatica agli sviluppatori e garantendo al contempo una qualità costante.

La piattaforma offre una libreria di componenti e modelli precostituiti che coprono le funzionalità essenziali, facendo risparmiare tempo e fatica agli sviluppatori e garantendo al contempo una qualità costante. Interfacce utente personalizzabili: Grazie agli strumenti drag-and-drop, gli sviluppatori possono creare interfacce utente intuitive e visivamente accattivanti, migliorando l'esperienza e il coinvolgimento degli utenti.

Grazie agli strumenti drag-and-drop, gli sviluppatori possono creare interfacce utente intuitive e visivamente accattivanti, migliorando l'esperienza e il coinvolgimento degli utenti. Collaborazione in tempo reale: 8base facilita la collaborazione in tempo reale tra i team di sviluppo, consentendo un lavoro di squadra efficiente e iterazioni di progetto più rapide.

8base facilita la collaborazione in tempo reale tra i team di sviluppo, consentendo un lavoro di squadra efficiente e iterazioni di progetto più rapide. Scalabilità: L'architettura della piattaforma supporta la crescita delle applicazioni, garantendo la gestione di un maggior carico di utenti senza compromettere le prestazioni.

L'architettura della piattaforma supporta la crescita delle applicazioni, garantendo la gestione di un maggior carico di utenti senza compromettere le prestazioni. Sicurezza integrata: Le funzioni di sicurezza integrate, come l'autenticazione degli utenti e i controlli di accesso, aiutano gli sviluppatori a creare applicazioni che danno priorità alla protezione dei dati.

Le funzioni di sicurezza integrate, come l'autenticazione degli utenti e i controlli di accesso, aiutano gli sviluppatori a creare applicazioni che danno priorità alla protezione dei dati. Automazione dei flussi di lavoro: 8base consente agli sviluppatori di definire flussi di lavoro e logiche aziendali personalizzate, automatizzando i processi e migliorando la funzionalità delle applicazioni.

8base consente agli sviluppatori di definire flussi di lavoro e logiche aziendali personalizzate, automatizzando i processi e migliorando la funzionalità delle applicazioni. Integrazioni con terze parti: La piattaforma si integra perfettamente con servizi e API di terze parti, ampliando le funzionalità delle applicazioni e consentendo la connettività con vari strumenti.

La piattaforma si integra perfettamente con servizi e API di terze parti, ampliando le funzionalità delle applicazioni e consentendo la connettività con vari strumenti. Controllo delle versioni e distribuzione: 8base offre strumenti di controllo delle versioni e di distribuzione che assicurano che le applicazioni siano sviluppate, testate e rilasciate in modo efficiente.

8base offre strumenti di controllo delle versioni e di distribuzione che assicurano che le applicazioni siano sviluppate, testate e rilasciate in modo efficiente. Analisi in tempo reale: Gli sviluppatori possono ottenere informazioni sull'utilizzo e sulle prestazioni delle applicazioni, consentendo di prendere decisioni basate sui dati per migliorare l'esperienza degli utenti.

Chi può usarlo?

8base è stato progettato per soddisfare un'ampia gamma di utenti, rendendolo adatto a diversi ruoli e settori:

Sviluppatori: Gli sviluppatori professionisti e i team IT possono sfruttare 8base per accelerare lo sviluppo delle applicazioni, ridurre gli sforzi di codifica e concentrarsi sulla fornitura di valore agli utenti.

Gli sviluppatori professionisti e i team IT possono sfruttare 8base per accelerare lo sviluppo delle applicazioni, ridurre gli sforzi di codifica e concentrarsi sulla fornitura di valore agli utenti. Analisti aziendali: Le persone con una limitata esperienza di codifica, come gli analisti aziendali, possono utilizzare le funzionalità di low-code per trasformare le loro idee in applicazioni funzionali senza dover ricorrere a competenze tecniche.

Le persone con una limitata esperienza di codifica, come gli analisti aziendali, possono utilizzare le funzionalità di per trasformare le loro idee in applicazioni funzionali senza dover ricorrere a competenze tecniche. Imprenditori: I fondatori di startup e gli imprenditori possono prototipare e lanciare rapidamente le loro idee di app utilizzando 8base, consentendo loro di testare i concetti e portare i prodotti sul mercato più rapidamente.

I fondatori di startup e gli imprenditori possono prototipare e lanciare rapidamente le loro idee di app utilizzando 8base, consentendo loro di testare i concetti e portare i prodotti sul mercato più rapidamente. Piccole e medie imprese: 8base offre alle piccole e medie imprese un modo economico per sviluppare e mantenere applicazioni personalizzate in base alle loro esigenze specifiche, anche senza un team di sviluppo dedicato.

8base offre alle piccole e medie imprese un modo economico per sviluppare e mantenere applicazioni personalizzate in base alle loro esigenze specifiche, anche senza un team di sviluppo dedicato. Imprese: Le grandi imprese possono beneficiare della scalabilità e delle funzionalità di 8base per realizzare applicazioni mission-critical che rispondono a requisiti aziendali complessi.

Le grandi imprese possono beneficiare della scalabilità e delle funzionalità di 8base per realizzare applicazioni mission-critical che rispondono a requisiti aziendali complessi. Appreneurs: Gli individui che desiderano creare le proprie applicazioni mobili o web, sia per progetti personali che nell'ambito di un'iniziativa imprenditoriale, possono trovare la piattaforma di 8base accessibile e stimolante.

8base vs. AppMaster AppMaster

8base e AppMaster sono soluzioni potenti per facilitare lo sviluppo di applicazioni senza conoscenze approfondite di codifica nel settore in continua evoluzione delle piattaforme low-code e no-code. Ognuno di essi apporta i propri punti di forza, rispondendo a diversi casi d'uso e preferenze.

AppMaster ridefinisce il concetto di no-code e low-code offrendo una piattaforma che va oltre la creazione di interfacce utente. Permette agli utenti di progettare visivamente applicazioni backend complete, compresi modelli di dati, logica aziendale e API. AppMaster L'approccio innovativo di genera codice sorgente e persino binari eseguibili a partire da questi progetti visivi, consentendo agli utenti di rendere rapidamente operative le loro applicazioni. Questa caratteristica unica consente una maggiore personalizzazione e controllo, in particolare per i sistemi di backend. Inoltre, la capacità di AppMaster di generare applicazioni per domini backend, web e mobile, insieme alla sua attenzione alla scalabilità e ai casi d'uso ad alto carico, lo posiziona come una potente opzione per le aziende.

La scelta giusta

La scelta tra 8base e AppMaster si riduce alla natura del progetto, alla sua portata e alle competenze degli utenti coinvolti. Se l'obiettivo è creare applicazioni con architetture backend complesse, gestire flussi di lavoro ad alta intensità di dati e integrarsi perfettamente con i sistemi esistenti, 8base potrebbe essere un'ottima scelta. Se invece cercate una piattaforma che vi permetta di progettare visivamente interfacce utente e intere applicazioni backend, di generare codice sorgente reale e persino di ospitare applicazioni on-premise, AppMaster potrebbe essere la scelta migliore.

Entrambe le piattaforme esemplificano il cambiamento verso la possibilità per una più ampia gamma di utenti di creare applicazioni sofisticate. Data la diversità delle esigenze nell'ambiente aziendale moderno, la presenza di opzioni come 8base e AppMaster garantisce alle organizzazioni la possibilità di adottare la piattaforma che meglio si adatta alla loro visione e ai loro requisiti tecnici.