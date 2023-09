Alysson Mélo

Titre du poste : Co-fondateur et CMO

Entreprise : Back4app

Formation : Diplôme d'ingénieur de l'Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Master of Business Administration (MBA) de la Fundação Getulio Vargas / FGV, Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies de l'Université de Stanford

Année de la fondation Back4app : 2015

Dans le monde dynamique du développement de logiciels , où l'innovation est le moteur du progrès, Alysson Melo se démarque comme un leader visionnaire qui a redéfini la façon dont les développeurs et les entreprises abordent le développement d'applications. En tant que co-fondateur et PDG de Back4app, il a été le pionnier d'une plate -forme sans code qui permet aux particuliers et aux entreprises de créer des applications puissantes sans avoir besoin d'une expertise approfondie en matière de codage. Le parcours professionnel d'Alysson témoigne de sa passion pour la technologie et de son engagement inébranlable à simplifier les processus complexes.

Parcours de carrière

Le parcours d'Alysson Melo dans l'industrie technologique témoigne de ses divers rôles et de sa poursuite continue de l'excellence. Sa carrière a débuté en 2005 lorsqu'il a cofondé Gtac Solutions, où il a joué un rôle central en tant que Business Developer. Pendant ce temps, il a contribué au déploiement et à l'intégration d'une nouvelle solution de logiciel de vente (SABRE) pour une compagnie aérienne. Son intérêt pour les intégrations avec les systèmes de back-office et les canaux de vente B2C/B2B a démontré son talent pour relever des défis complexes.

De 2007 à 2011, Alysson a assumé les rôles d'ingénieur logiciel et de chef de produit chez Embraer. Cette expérience lui a permis de se plonger dans les subtilités de l'analyse des performances des avions pour les Embraer Aircrafts Legacy 600 et Phenom 100. Ses contributions ont encore renforcé sa réputation de professionnel féru de technologie capable de s'attaquer aux complexités techniques tout en alignant les solutions sur les besoins réels.

Depuis 2011, la carrière d'Alysson a pris une trajectoire qui couvre une multitude de rôles, y compris investisseur et conseiller chez Pricez, investisseur et membre du conseil d'administration de Guichê Virtual, investisseur et membre du conseil d'administration d'EduQC, et cofondateur et directeur marketing de back4app. Ces rôles soulignent son expertise diversifiée et sa capacité à identifier des entreprises prometteuses et à contribuer de manière significative à leur croissance et à leur succès.

Le parcours éducatif d'Alysson est tout aussi impressionnant. Il a obtenu une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la FGV - Fundação Getulio Vargas, spécialisée en finance et entrepreneuriat. Cette poursuite académique a mis en évidence son engagement à perfectionner son sens des affaires. Avant cela, il a obtenu un diplôme d'ingénieur de l'Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA en génie informatique, une base solide pour sa carrière axée sur la technologie.

Pour améliorer encore ses compétences et ses connaissances, Alysson a suivi un cours d'entrepreneuriat/d'études entrepreneuriales à l'Université de Stanford en 2016. Sa quête continue d'apprentissage est mise en évidence par ses certifications, notamment Optimisation d'un site Web pour la recherche, Fondamentaux de l'optimisation des moteurs de recherche et Introduction aux moteurs de recherche. Optimisation, le tout obtenu auprès de Coursera.

Une poursuite incessante de l'innovation marque le parcours professionnel d'Alysson Melo, ses divers rôles et son engagement envers la croissance personnelle par l'éducation. Ses contributions à l'industrie technologique, associées à son dévouement à son métier, ont laissé une marque indélébile sur le terrain et servent d'inspiration aux aspirants professionnels.

Création de Back4app

Le parcours professionnel d'Alysson Melo a été marqué par sa vaste expérience en développement de produits et en entrepreneuriat. S'appuyant sur ses précieuses connaissances acquises en créant des produits et en conseillant d'autres entrepreneurs, Alysson s'est lancé dans une entreprise révolutionnaire - la fondation de Back4App. Reconnaissant les complexités et les défis des développeurs dans l'industrie du développement d'applications, Alysson a envisagé Back4App comme une plate-forme révolutionnaire pour simplifier le processus.

Avec pour mission de permettre aux développeurs de créer des produits de qualité supérieure plus efficacement, Back4App fournit les outils, les ressources et l'infrastructure nécessaires pour accélérer le parcours de développement. Le mélange unique d'expertise d'Alysson dans la construction et le conseil, associé à sa vision visionnaire, a abouti à la création de Back4App. Cette plate-forme a redéfini la manière dont les développeurs abordent et exécutent leurs projets de développement d'applications.

Style de leadership et valeurs

Le style de leadership d'Alysson Melo se caractérise par sa passion pour l'innovation, son engagement envers l'excellence et une approche centrée sur les personnes. Il valorise la communication ouverte, favorisant un environnement collaboratif qui encourage le partage d'idées et de perspectives diverses. Alysson croit qu'il faut montrer l'exemple, guider activement son équipe pour explorer de nouvelles frontières et relever les défis de front.

Son accent sur l'apprentissage continu et l'adaptabilité a créé une culture de croissance au sein de Back4App, où les employés sont encouragés à accepter le changement et à explorer des solutions créatives. Le dévouement inébranlable d'Alysson envers le succès de son équipe, son intégrité et ses valeurs éthiques constituent le fondement de son approche de leadership, inspirant son équipe à exceller et à avoir un impact positif sur la sphère du développement no-code et low-code.

L'impact sur le monde de la technologie

L'impact d'Alysson Melo sur le monde de la technologie, comme en témoignent des plateformes comme AppMaster , est monumental. Grâce à son leadership visionnaire et à son engagement envers l'innovation, il a révolutionné la façon dont le développement de logiciels se déroule. Des plateformes comme AppMaster témoignent de sa compréhension de l'évolution des besoins des entreprises et des particuliers dans l'environnement numérique. Alysson a démocratisé le processus de développement en créant un puissant outil no-code, permettant aux utilisateurs de donner vie à leurs idées sans avoir besoin de connaissances approfondies en codage. Les fonctionnalités uniques de la plate-forme, telles que la modélisation visuelle des données , la conception de la logique métier et endpoints flexibles , résonnent avec sa conviction de permettre aux utilisateurs de façonner sans effort leurs solutions numériques.

L'approche basée sur le serveur d' AppMaster, qui permet des mises à jour et une évolutivité transparentes, s'aligne sur les valeurs d'adaptabilité et d'excellence d'Alysson. Son dévouement à fournir une solution fiable et efficace est évident dans la capacité d' AppMaster à générer des applications à partir de zéro en moins de 30 secondes, en éliminant la dette technique et en garantissant des résultats de haute qualité. De plus, la compatibilité de la plate-forme avec diverses bases de données et options de déploiement montre son engagement à répondre aux divers besoins des utilisateurs.

En créant un outil qui comble le fossé entre les processus de codage complexes et le développement d'applications conviviales, Alysson a ouvert de nouvelles possibilités pour les entreprises, les entrepreneurs et les créateurs du monde entier. Son impact se fait sentir non seulement dans la commodité et l'accessibilité de plates-formes comme AppMaster, mais également dans la transformation plus large du monde de la technologie. Les contributions d'Alysson ont établi une nouvelle norme d'innovation, permettant aux individus de transformer leurs idées en réalité et de laisser une marque durable dans le domaine numérique.