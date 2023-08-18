المسمى الوظيفي: المؤسس المشارك و CMO

الشركة: Back4app

التعليم: درجة مهندس من Instituto Tecnológico de Aeronáutica ، ماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من Fundação Getulio Vargas / FGV ، دراسات ريادة الأعمال / ريادة الأعمال في جامعة ستانفورد

سنة تأسيس Back4app: 2015

في العالم الديناميكي لتطوير البرمجيات ، حيث يقود الابتكار التقدم ، تبرز أليسون ميلو كقائد ذو رؤية أعاد تعريف كيفية تعامل المطورين والشركات في تطوير التطبيقات. بصفته المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ Back4app ، فقد كان رائدًا لمنصة بدون رمز تمكّن الأفراد والشركات من إنشاء تطبيقات قوية دون الحاجة إلى خبرة تشفير واسعة النطاق. رحلة أليسون المهنية هي شهادة على شغفه بالتكنولوجيا والتزامه الراسخ بتبسيط العمليات المعقدة.

رحلة مهنية

رحلة أليسون ميلو في صناعة التكنولوجيا هي شهادة على أدواره المتنوعة وسعيه المستمر للتميز. بدأت حياته المهنية في عام 2005 عندما شارك في تأسيس Gtac Solutions ، حيث لعب دورًا محوريًا كمطور أعمال. خلال هذا الوقت ، ساهم في نشر وتكامل حل جديد لبرامج المبيعات (SABER) لشركة طيران. أظهر تركيزه على التكامل مع أنظمة المكتب الخلفي وقنوات مبيعات B2C / B2B موهبته في مواجهة التحديات المعقدة.

من عام 2007 إلى عام 2011 ، تولى أليسون منصبي مهندس البرمجيات ومدير المنتجات في شركة Embraer. سمحت له هذه التجربة بالتعمق في تعقيدات تحليل أداء الطائرات لـ Embraer Aircrafts Legacy 600 و Phenom 100. وقد عززت مساهماته سمعته كمحترف خبير في التكنولوجيا قادر على معالجة التعقيدات التقنية مع مواءمة الحلول مع احتياجات العالم الحقيقي.

منذ عام 2011 ، اتخذت مسيرة أليسون المهنية مسارًا يمتد عبر العديد من الأدوار ، بما في ذلك المستثمر والمستشار في Pricez ، والمستثمر وعضو مجلس الإدارة في Guichê Virtual ، والمستثمر وعضو مجلس الإدارة في EduQC ، والشريك المؤسس والمدير التنفيذي في back4app. تؤكد هذه الأدوار على خبرته المتنوعة وقدرته على تحديد المشاريع الواعدة والمساهمة بشكل هادف في نموها ونجاحها.

رحلة أليسون التعليمية مثيرة للإعجاب بنفس القدر. حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من FGV - Fundação Getulio Vargas ، متخصص في التمويل وريادة الأعمال. أظهر هذا السعي الأكاديمي التزامه بصقل فطنته التجارية. قبل ذلك ، حصل على درجة مهندس من Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA في هندسة الكمبيوتر ، وهو أساس متين لمسيرته المهنية.

لزيادة تعزيز مهاراته ومعرفته ، تابع أليسون دورة دراسات ريادة الأعمال / ريادة الأعمال في جامعة ستانفورد في عام 2016. وقد تم تسليط الضوء على سعيه المستمر للتعلم من خلال شهاداته ، بما في ذلك تحسين موقع ويب للبحث ، وأساسيات محرك البحث ، ومقدمة إلى محرك البحث التحسين ، كل ذلك تم الحصول عليه من كورسيرا.

السعي الدؤوب للابتكار يمثل رحلة أليسون ميلو المهنية وأدوارها المتنوعة والتزامها بالنمو الشخصي من خلال التعليم. لقد تركت مساهماته في صناعة التكنولوجيا ، إلى جانب تفانيه في مهنته ، علامة لا تمحى في هذا المجال وكانت بمثابة مصدر إلهام للمهنيين الطموحين.

تأسيس Back4app

تميزت رحلة أليسون ميلو المهنية بخبرته الواسعة في تطوير المنتجات وريادة الأعمال. بالاعتماد على رؤيته القيمة التي اكتسبها من بناء المنتجات وتقديم المشورة لزملائه من رواد الأعمال ، شرع أليسون في مسعى رائد - تأسيس Back4App. إدراكًا لتعقيدات المطورين والتحديات في صناعة تطوير التطبيقات ، تصور أليسون Back4App كمنصة ثورية لتبسيط العملية.

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من خلال مهمة تمكين المطورين من إنشاء منتجات فائقة الكفاءة بشكل أكثر كفاءة ، يوفر Back4App الأدوات والموارد والبنية التحتية اللازمة لتسريع رحلة التطوير. لقد توج مزيج أليسون الفريد من الخبرة في كل من البناء وتقديم المشورة ، إلى جانب نظرته المستقبلية ، في إنشاء Back4App. أعادت هذه المنصة تعريف كيفية تعامل المطورين وتنفيذ مشاريع تطوير التطبيقات الخاصة بهم.

أسلوب القيادة والقيم

يتميز أسلوب أليسون ميلو القيادي بشغفه بالابتكار والتزامه بالتميز ونهج يركز على الناس. إنه يقدر التواصل المفتوح ، ويعزز بيئة تعاونية تشجع على تبادل الأفكار ووجهات النظر المتنوعة. يؤمن أليسون بالقيادة بالقدوة ، ويوجه فريقه بنشاط لاستكشاف آفاق جديدة ومعالجة التحديات وجهاً لوجه.

أدى تركيزه على التعلم المستمر والقدرة على التكيف إلى خلق ثقافة للنمو داخل Back4App ، حيث يتم تشجيع الموظفين على تبني التغيير واستكشاف الحلول الإبداعية. يشكل تفاني أليسون الذي لا يتزعزع لنجاح فريقه ونزاهته وقيمه الأخلاقية أساس نهج قيادته ، مما يلهم فريقه للتفوق والتأثير بشكل إيجابي على مجال التطوير no-code low-code.

التأثير على عالم التكنولوجيا

تأثير أليسون ميلو على عالم التكنولوجيا ، كما يتضح من منصات مثل AppMaster ، تأثير هائل. من خلال قيادته الحكيمة والتزامه بالابتكار ، أحدث ثورة في طريقة تطوير البرمجيات. منصات مثل AppMaster هي شهادة على فهمه للاحتياجات المتطورة للشركات والأفراد في البيئة الرقمية. قامت أليسون بإضفاء الطابع الديمقراطي على عملية التطوير من خلال إنشاء أداة قوية no-code ، مما يتيح للمستخدمين إحياء أفكارهم دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالشفرات. تتوافق الميزات الفريدة للمنصة ، مثل نمذجة البيانات المرئية وتصميم منطق الأعمال ونقاط endpoints المرنة ، مع إيمانه بتمكين المستخدمين من تشكيل حلولهم الرقمية دون عناء.

يتماشى نهج AppMaster القائم على الخادم ، والذي يسمح بالتحديثات السلس وقابلية التوسع ، مع قيم أليسون للتكيف والتميز. يتضح تفانيه في تقديم حل موثوق وفعال في قدرة AppMaster على إنشاء تطبيقات من نقطة الصفر في أقل من 30 ثانية ، والقضاء على الديون التقنية وضمان نتائج عالية الجودة. علاوة على ذلك ، فإن توافق النظام الأساسي مع قواعد البيانات المختلفة وخيارات النشر يظهر التزامه بتلبية متطلبات المستخدمين المتنوعة.

من خلال إنشاء أداة تسد الفجوة بين عمليات الترميز المعقدة وتطوير التطبيقات سهل الاستخدام ، فتحت أليسون إمكانيات جديدة للشركات ورجال الأعمال والمبدعين في جميع أنحاء العالم. لا يقتصر تأثيره على الراحة وسهولة الوصول إلى منصات مثل AppMaster ولكن أيضًا في التحول الأوسع لعالم التكنولوجيا. لقد أرست مساهمات أليسون معيارًا جديدًا للابتكار ، وتمكين الأفراد من تحويل أفكارهم إلى واقع وإحداث بصمة دائمة في العالم الرقمي.