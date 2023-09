Alisson Melo

Cargo: Cofundador e CMO

Empresa: Back4app

Formação Acadêmica: Engenheiro pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Master of Business Administration (MBA) pela Fundação Getulio Vargas/FGV, Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies pela Stanford University

Ano de fundação do Back4app: 2015

No mundo dinâmico do desenvolvimento de software , onde a inovação impulsiona o progresso, Alysson Melo se destaca como um líder visionário que redefiniu como os desenvolvedores e as empresas abordam o desenvolvimento de aplicativos. Como cofundador e CEO da Back4app, ele foi pioneiro em uma plataforma sem código que capacita indivíduos e empresas a criar aplicativos poderosos sem a necessidade de amplo conhecimento em codificação. A jornada de carreira de Alysson é uma prova de sua paixão por tecnologia e seu compromisso inabalável em simplificar processos complexos.

Jornada de Carreira

A jornada de Alysson Melo na indústria de tecnologia é uma prova de suas diversas funções e busca contínua pela excelência. Sua carreira começou em 2005, quando co-fundou a Gtac Solutions, onde desempenhou um papel fundamental como desenvolvedor de negócios. Nesse período, contribuiu para a implantação e integração de uma nova solução de Software de Vendas (SABRE) para uma Companhia Aérea. Seu foco em integrações com sistemas de Back Office e canais de vendas B2C/B2B demonstrou seu talento para enfrentar desafios complexos.

De 2007 a 2011, Alysson assumiu as funções de Engenheiro de Software e Gerente de Produto na Embraer. Essa experiência permitiu que ele se aprofundasse nas complexidades da análise de desempenho de aeronaves para o Legacy 600 e Phenom 100 da Embraer.

Desde 2011, a carreira de Alysson tomou uma trajetória que abrange uma infinidade de funções, incluindo Investidor e Advisor na Pricez, Investidor e Membro do Conselho da Guichê Virtual, Investidor e Membro do Conselho da EduQC, e Cofundador e CMO da back4app. Essas funções destacam sua experiência diversificada e capacidade de identificar empreendimentos promissores e contribuir significativamente para seu crescimento e sucesso.

A jornada educacional de Alysson é igualmente impressionante. Obteve um Master of Business Administration (MBA) pela FGV - Fundação Getulio Vargas, com especialização em Finanças e Empreendedorismo. Essa busca acadêmica demonstrou seu compromisso em aprimorar sua perspicácia nos negócios. Antes disso, formou-se Engenheiro pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA em Engenharia de Computação, base sólida para sua carreira voltada para a tecnologia.

Para aprimorar ainda mais suas habilidades e conhecimentos, Alysson fez um curso de Empreendedorismo/Estudos Empreendedores na Universidade de Stanford em 2016. Sua busca contínua por aprendizado é destacada por suas certificações, incluindo Otimização de um site para pesquisa, Fundamentos de otimização de mecanismo de pesquisa e Introdução ao mecanismo de pesquisa Otimização, todos obtidos do Coursera.

Uma busca incansável pela inovação marca a jornada de carreira de Alysson Melo, diversas funções e compromisso com o crescimento pessoal por meio da educação. Suas contribuições para a indústria de tecnologia, juntamente com sua dedicação ao seu ofício, deixaram uma marca indelével no campo e servem de inspiração para aspirantes a profissionais.

Fundando o Back4app

A trajetória de Alysson Melo foi marcada por sua vasta experiência em desenvolvimento de produtos e empreendedorismo. Baseando-se em seus valiosos insights obtidos com a construção de produtos e aconselhando colegas empreendedores, Alysson embarcou em um empreendimento inovador - a fundação da Back4App. Reconhecendo as complexidades e desafios dos desenvolvedores no setor de desenvolvimento de aplicativos, Alysson imaginou o Back4App como uma plataforma revolucionária para simplificar o processo.

Com a missão de capacitar os desenvolvedores a criar produtos superiores com mais eficiência, o Back4App fornece as ferramentas, recursos e infraestrutura necessários para acelerar a jornada de desenvolvimento. A combinação única de experiência de Alysson em construção e consultoria, juntamente com sua visão visionária, culminou na criação do Back4App. Essa plataforma redefiniu como os desenvolvedores abordam e executam seus projetos de desenvolvimento de aplicativos.

Estilo e valores de liderança

O estilo de liderança de Alysson Melo é caracterizado por sua paixão pela inovação, compromisso com a excelência e uma abordagem centrada nas pessoas. Ele valoriza a comunicação aberta, promovendo um ambiente colaborativo que incentiva o compartilhamento de ideias e diversas perspectivas. Alysson acredita em liderar pelo exemplo, guiando ativamente sua equipe para explorar novas fronteiras e enfrentar os desafios de frente.

Sua ênfase no aprendizado contínuo e na adaptabilidade criou uma cultura de crescimento dentro do Back4App, onde os funcionários são encorajados a abraçar a mudança e explorar soluções criativas. A dedicação inabalável de Alysson ao sucesso de sua equipe e sua integridade e valores éticos formam a base de sua abordagem de liderança, inspirando sua equipe a se destacar e impactar positivamente a esfera de desenvolvimento no-code e low-code.

O impacto no mundo da tecnologia

O impacto de Alysson Melo no mundo da tecnologia, evidenciado por plataformas como AppMaster , é monumental. Por meio de sua liderança visionária e compromisso com a inovação, ele revolucionou a forma como o desenvolvimento de software ocorre. Plataformas como AppMaster são uma prova de sua compreensão da evolução das necessidades de empresas e indivíduos no ambiente digital. A Alysson democratizou o processo de desenvolvimento criando uma poderosa ferramenta no-code, permitindo que os usuários dêem vida às suas ideias sem a necessidade de amplo conhecimento de codificação. Os recursos exclusivos da plataforma, como modelagem de dados visuais, design de lógica de negócios e endpoints flexíveis, ressoam com sua crença em capacitar os usuários sem esforço para moldar suas soluções digitais.

A abordagem orientada ao servidor da AppMaster, que permite atualizações e escalabilidade perfeitas, está alinhada com os valores de adaptabilidade e excelência da Alysson. Sua dedicação em fornecer uma solução confiável e eficiente é evidente na capacidade do AppMaster de gerar aplicativos do zero em menos de 30 segundos, eliminando a dívida técnica e garantindo resultados de alta qualidade. Além disso, a compatibilidade da plataforma com vários bancos de dados e opções de implantação mostra seu compromisso em atender aos diversos requisitos do usuário.

Ao criar uma ferramenta que preenche a lacuna entre processos complexos de codificação e desenvolvimento de aplicativos fáceis de usar, Alysson abriu novas possibilidades para empresas, empreendedores e criadores em todo o mundo. Seu impacto é sentido não apenas na conveniência e acessibilidade de plataformas como AppMaster, mas também na transformação mais ampla do mundo da tecnologia. As contribuições de Alysson estabeleceram um novo padrão de inovação, permitindo que os indivíduos transformem suas ideias em realidade e deixem uma marca duradoura no mundo digital.