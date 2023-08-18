Должность: соучредитель и директор по маркетингу

Компания: Back4app

Образование: степень инженера Instituto Tecnológico de Aeronáutica, степень магистра делового администрирования (MBA) Fundação Getulio Vargas / FGV, предпринимательство/предпринимательские исследования в Стэнфордском университете.

Год основания Back4app: 2015

В динамичном мире разработки программного обеспечения , где инновации способствуют прогрессу, Алиссон Мело выделяется как дальновидный лидер, который изменил подход разработчиков и бизнеса к разработке приложений. Как соучредитель и генеральный директор Back4app, он стал пионером платформы no-code, которая позволяет отдельным лицам и компаниям создавать мощные приложения без необходимости обширных знаний в области кодирования. Карьерный путь Алиссона является свидетельством его страсти к технологиям и непоколебимой приверженности упрощению сложных процессов.

Карьерный путь

Путь Алиссона Мело в индустрии высоких технологий является свидетельством его разнообразных ролей и постоянного стремления к совершенству. Его карьера началась в 2005 году, когда он стал соучредителем Gtac Solutions, где он играл ключевую роль в качестве бизнес-разработчика. За это время он участвовал в развертывании и интеграции нового решения Sales Software (SABRE) для авиакомпании. Его внимание к интеграции с системами бэк-офиса и каналами продаж B2C/B2B продемонстрировало его умение решать сложные задачи.

С 2007 по 2011 год Алиссон занимал должности инженера-программиста и менеджера по продукции в Embraer. Этот опыт позволил ему вникнуть в тонкости анализа характеристик самолетов Embraer Aircrafts Legacy 600 и Phenom 100. Его вклад еще больше укрепил его репутацию технически подкованного профессионала, способного решать технические сложности, согласовывая решения с реальными потребностями.

С 2011 года карьера Алиссона развивалась по траектории, охватывающей множество ролей, в том числе инвестора и консультанта в Pricez, инвестора и члена совета директоров Guichê Virtual, инвестора и члена совета директоров EduQC, а также соучредителя и директора по маркетингу в back4app. Эти роли подчеркивают его разнообразный опыт и способность определять перспективные предприятия и вносить значимый вклад в их рост и успех.

Образовательный путь Алиссона не менее впечатляет. Он получил степень магистра делового администрирования (MBA) в FGV - Fundação Getulio Vargas со специализацией в области финансов и предпринимательства. Это академическое стремление продемонстрировало его стремление оттачивать свою деловую хватку. До этого он получил степень инженера в Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) в области вычислительной техники, что стало прочной основой для его карьеры в сфере технологий.

Чтобы еще больше улучшить свои навыки и знания, Алиссон прошел курс предпринимательства / предпринимательских исследований в Стэнфордском университете в 2016 году. Его постоянное стремление к обучению подчеркивается его сертификатами, в том числе «Оптимизация веб-сайта для поиска», «Основы поисковой оптимизации» и «Введение в поисковую систему». Оптимизация, все получено от Coursera.

Неустанное стремление к инновациям характеризует карьерный путь Алиссона Мело, разнообразные роли и стремление к личностному росту посредством образования. Его вклад в технологическую индустрию в сочетании с его преданностью своему делу оставил неизгладимый след в этой области и служит источником вдохновения для начинающих профессионалов.

Основание Back4app

Карьерный путь Алиссона Мело был отмечен его обширным опытом в области разработки продуктов и предпринимательства. Опираясь на свои ценные идеи, полученные при создании продуктов и консультировании коллег-предпринимателей, Алиссон приступил к новаторскому начинанию — основанию Back4App. Признавая сложности и проблемы разработчиков в индустрии разработки приложений, Алиссон представил Back4App как революционную платформу для упрощения процесса.

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С целью помочь разработчикам создавать превосходные продукты более эффективно, Back4App предоставляет инструменты, ресурсы и инфраструктуру, необходимые для ускорения процесса разработки. Уникальное сочетание опыта Алиссона как в строительстве, так и в консультировании в сочетании с его дальновидным взглядом привело к созданию Back4App. Эта платформа изменила подход разработчиков к своим проектам разработки приложений и их выполнение.

Стиль руководства и ценности

Стиль руководства Алиссона Мело характеризуется его страстью к инновациям, стремлением к совершенству и ориентированным на людей подходом. Он ценит открытое общение, создание атмосферы сотрудничества, которая способствует обмену идеями и разнообразным взглядам. Алиссон верит в то, что нужно подавать пример, активно направляя свою команду, чтобы исследовать новые горизонты и решать проблемы лицом к лицу.

Его акцент на непрерывном обучении и адаптивности создал культуру роста в Back4App, где сотрудники поощряются к изменениям и поиску творческих решений. Непоколебимая приверженность Алиссона успеху своей команды, его честность и этические ценности составляют основу его подхода к лидерству, вдохновляя его команду на успех и положительное влияние на сферу разработки no-code и low-code.

Влияние на мир технологий

Влияние Алиссона Мело на мир технологий, о чем свидетельствуют такие платформы, как AppMaster , огромно. Благодаря своему дальновидному руководству и приверженности инновациям он произвел революцию в том, как происходит разработка программного обеспечения. Такие платформы, как AppMaster, являются свидетельством его понимания меняющихся потребностей бизнеса и частных лиц в цифровой среде. Алиссон демократизировал процесс разработки , создав мощный инструмент no-code, позволяющий пользователям воплощать свои идеи в жизнь без необходимости обширных знаний в области кодирования. Уникальные функции платформы, такие как визуальное моделирование данных , разработка бизнес-логики и гибкие endpoints, перекликаются с его верой в то, что пользователи могут без особых усилий формировать свои цифровые решения.

Серверный подход AppMaster, обеспечивающий беспрепятственное обновление и масштабируемость, соответствует ценностям адаптивности и превосходства Алиссона. Его стремление предоставить надежное и эффективное решение проявляется в способности AppMaster генерировать приложения с нуля менее чем за 30 секунд, устраняя технический долг и обеспечивая высококачественные результаты. Более того, совместимость платформы с различными базами данных и вариантами развертывания демонстрирует его приверженность удовлетворению разнообразных требований пользователей.

Создав инструмент, который устраняет разрыв между сложными процессами кодирования и удобной разработкой приложений, Алиссон открыл новые возможности для предприятий, предпринимателей и авторов по всему миру. Его влияние ощущается не только в удобстве и доступности таких платформ, как AppMaster, но и в более широкой трансформации мира технологий. Вклад Алиссона установил новый стандарт инноваций, позволяя людям воплощать свои идеи в реальность и оставлять неизгладимый след в цифровой сфере.