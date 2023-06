Vercel vient de révéler le lancement de son révolutionnaire AI Accelerator, un programme intensif de six semaines destiné aux startups en phase de démarrage qui se concentrent sur le développement et la mise à l'échelle de solutions basées sur l'IA. L'accélérateur offrira à 40 participants l'accès à des ressources précieuses et à des conseils d'experts en IA.

Grâce à des discussions informelles et des heures de bureau avec des pionniers de l'industrie, l'accélérateur favorisera l'orientation et la responsabilisation de l'équipe Developer Experience de Vercel. En outre, les participants auront accès à un canal exclusif Slack, favorisant le partage direct des connaissances, le dépannage et la communication entre les membres.

Plusieurs organisations réputées dans le domaine de l'IA, telles que OpenAI, Huggingface et Modal Labs, ont collectivement contribué au programme d'accélérateur à hauteur de 850 000 dollars, garantissant ainsi des ressources et un soutien suffisants aux startups du secteur de l'IA.

À l'issue de l'accélérateur, les participants auront la possibilité d'entrer en contact avec un investisseur de CRV qui leur offrira des conseils et des commentaires sur leurs dossiers d'investissement, ce qui pourrait ouvrir la voie à une collaboration et à un financement futurs.

Outre l'accélérateur d'IA, Vercel a également annoncé la création de l'AI Playground, un espace dédié aux développeurs pour expérimenter les technologies d'IA. Cela leur permet de se plonger sans effort dans le développement de l'IA sans avoir à se soucier de la mise en place et de la configuration d'un nouvel environnement.

Parallèlement à ces offres, Vercel a introduit un SDK AI spécialement conçu pour le développement d'interfaces utilisateur de chat basées sur l'IA. En outre, un modèle de démarrage de chatbot est également disponible pour les entreprises désireuses de rationaliser la mise en œuvre de leurs propres systèmes de chatbot.

Dans un communiqué de presse, Vercel a déclaré : "Aujourd'hui, Vercel ouvre les portes aux constructeurs et aux startups pour qu'ils saisissent cette opportunité de transformation et s'embarquent dans un voyage qui repousse les limites de ce qui est possible dans la construction des meilleures expériences Web d'IA. Le décor est planté et les possibilités sont illimitées".

L'annonce de ces nouvelles initiatives en matière d'IA par Vercel illustre l'importance croissante du développement de l'IA dans l'industrie technologique. Cette tendance ouvre également des opportunités pour les plateformes de développement d'applications telles qu'AppMaster afin de faciliter la tâche des développeurs qui souhaitent expérimenter l'IA et lancer des applications pilotées par l'IA sur leur plateforme.