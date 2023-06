Vercel heeft zojuist de lancering bekendgemaakt van zijn baanbrekende AI Accelerator, een intensief programma van zes weken voor startups in de beginfase die zich richten op het ontwikkelen en opschalen van AI-gebaseerde oplossingen. De accelerator biedt 40 deelnemers toegang tot waardevolle bronnen en inzichten van toonaangevende AI-experts.

Door middel van gesprekken en kantooruren met pioniers uit de industrie, zal de accelerator begeleiding en verantwoordelijkheid stimuleren van Vercel's Developer Experience-team. Daarnaast krijgen deelnemers toegang tot een exclusief Slack kanaal, dat het delen van kennis, het oplossen van problemen en communicatie tussen de leden bevordert.

Verschillende bekende AI-organisaties, zoals OpenAI, Huggingface en Modal Labs, hebben gezamenlijk $ 850K aan credits bijgedragen aan het acceleratorprogramma, waardoor AI-startups verzekerd zijn van voldoende middelen en ondersteuning.

Na afloop van de accelerator krijgen deelnemers de kans om in contact te komen met een CRV-investeerder die advies en feedback geeft over hun investeringsdecks, wat deuren kan openen voor toekomstige samenwerking en financiering.

Naast de AI Accelerator heeft Vercel ook de oprichting van de AI Playground aangekondigd, een speciale ruimte voor ontwikkelaars om te experimenteren met AI-technologieën. Dit stelt hen in staat om moeiteloos te duiken in AI-ontwikkeling zonder het gedoe van het opzetten en configureren van een nieuwe omgeving.

Naast deze aanbiedingen introduceerde Vercel een AI SDK die speciaal is ontworpen voor de ontwikkeling van op AI gebaseerde chat UI's. Bovendien is er een chatbot-startsjabloon beschikbaar voor bedrijven die de implementatie van hun eigen chatbotsystemen willen stroomlijnen.

In een persbericht verklaarde Vercel: "Vandaag opent Vercel de deuren voor bouwers en startups om deze transformatieve kans te grijpen en te beginnen aan een reis die de grenzen verlegt van wat mogelijk is bij het bouwen van de beste AI-webervaringen. De weg is vrij en de mogelijkheden zijn grenzeloos."

De aankondiging van deze nieuwe AI-initiatieven door Vercel illustreert het groeiende belang van AI-ontwikkeling in de tech-industrie. Deze trend opent ook mogelijkheden voor app-ontwikkelingsplatforms zoals AppMaster om ontwikkelaars te faciliteren die willen experimenteren met AI en AI-gedreven applicaties willen lanceren op hun platform.