كشفت Vercel للتو عن إطلاق برنامج AI Accelerator الرائد ، وهو برنامج مكثف مدته ستة أسابيع يخدم الشركات الناشئة في المراحل المبكرة ويركز على تطوير الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقها. سيتيح المسرّع لـ 40 مشاركًا الوصول إلى موارد ورؤى قيّمة من كبار خبراء الذكاء الاصطناعي.

من خلال المحادثات المباشرة وساعات العمل مع رواد الصناعة ، سيعمل المسرع على تعزيز التوجيه والمساءلة من فريق تجربة المطورين في Vercel. بالإضافة إلى ذلك ، سيتمكن المشاركون من الوصول إلى قناة Slack الحصرية ، مما يعزز مشاركة المعرفة المباشرة ، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها ، والتواصل بين الأعضاء.

ساهمت العديد من منظمات الذكاء الاصطناعي المعروفة ، مثل OpenAI و Huggingface و Modal Labs ، بشكل جماعي بقيمة 850 ألف دولار من الاعتمادات لبرنامج التسريع ، وبالتالي ضمان موارد ودعم وافرة للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

عند اختتام المسرع ، ستتاح للحاضرين الفرصة للتواصل مع مستثمر CRV الذي سيقدم الاستشارات والتعليقات حول طوابق الاستثمار الخاصة بهم ، مما قد يفتح الأبواب للتعاون والتمويل في المستقبل.

بصرف النظر عن مسرع الذكاء الاصطناعي ، أعلن فيرسيل أيضًا عن إنشاء ملعب الذكاء الاصطناعي ، وهو مساحة مخصصة للمطورين لتجربة تقنيات الذكاء الاصطناعي. وهذا يمكنهم من الغوص في تطوير الذكاء الاصطناعي دون عناء دون عناء إعداد وتكوين بيئة جديدة.

إلى جانب هذه العروض ، قدم Vercel AI SDK المصمم خصيصًا لتطوير واجهات مستخدم الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك ، يتوفر نموذج بدء برنامج chatbot أيضًا للشركات المتحمسة لتبسيط تنفيذ أنظمة chatbot الخاصة بها.

صرح فيرسيل في بيان صحفي: "اليوم ، يفتح Vercel الأبواب أمام البنائين والشركات الناشئة لاغتنام هذه الفرصة التحويلية والشروع في رحلة تدفع حدود ما هو ممكن في بناء أفضل تجارب الويب للذكاء الاصطناعي. تم إعداد المسرح ، و الاحتمالات لا حدود لها ".

يوضح إعلان Vercel عن مبادرات الذكاء الاصطناعي الجديدة هذه الأهمية المتزايدة لتطوير الذكاء الاصطناعي في صناعة التكنولوجيا. يفتح هذا الاتجاه أيضًا فرصًا لمنصات تطوير التطبيقات مثل AppMaster لتسهيل المطورين الذين يرغبون في تجربة الذكاء الاصطناعي وإطلاق تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي على نظامهم الأساسي.