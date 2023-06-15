Компания Vercel только что объявила о запуске своего революционного AI Accelerator- шестинедельной интенсивной программы для стартапов на ранних стадиях, нацеленных на разработку и масштабирование решений на основе искусственного интеллекта. Акселератор предоставит 40 участникам доступ к ценным ресурсам и знаниям ведущих экспертов в области ИИ.

Благодаря беседам у костра и рабочим часам с пионерами отрасли, акселератор будет способствовать руководству и ответственности со стороны команды разработчиков Vercel's Developer Experience. Кроме того, участники получат доступ к эксклюзивному каналу Slack, способствующему прямому обмену знаниями, устранению неполадок и общению между участниками.

Несколько известных организаций, работающих в области ИИ, таких как OpenAI, Huggingface и Modal Labs, внесли в программу акселератора кредиты на общую сумму 850 тысяч долларов, обеспечив тем самым достаточные ресурсы и поддержку для стартапов в области ИИ.

По окончании акселератора у участников будет возможность связаться с инвестором CRV, который предложит консультации и отзывы по их инвестиционным проектам, что потенциально откроет двери для будущего сотрудничества и финансирования.

Помимо AI Accelerator, компания Vercel также объявила о создании AI Playground- специального пространства для разработчиков, где они смогут экспериментировать с технологиями AI. Это позволит им без труда погрузиться в разработку ИИ без необходимости устанавливать и настраивать новую среду.

Наряду с этими предложениями, Vercel представила AI SDK, специально разработанный для разработки пользовательских интерфейсов чатов на основе ИИ. Кроме того, компаниям, желающим упростить процесс создания собственных систем чатботов, предлагается стартовый шаблон чатбота.

В пресс-релизе Vercel заявила: "Сегодня Vercel открывает двери для разработчиков и стартапов, чтобы воспользоваться этой трансформационной возможностью и отправиться в путешествие, которое раздвинет границы возможного в создании лучших веб-опытов с искусственным интеллектом. Сцена создана, и возможности безграничны".

Объявление компанией Vercel о новых инициативах в области ИИ иллюстрирует растущее значение развития ИИ в технологической отрасли. Эта тенденция также открывает возможности для платформ разработки приложений, таких как AppMaster, чтобы облегчить разработчикам, которые хотят экспериментировать с ИИ и запускать приложения, основанные на ИИ, на своей платформе.