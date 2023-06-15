Vercel, yapay zeka tabanlı çözümler geliştirmeye ve ölçeklendirmeye odaklanan erken aşamadaki girişimlere hitap eden altı haftalık yoğun bir program olan çığır açan AI Accelerator'ın lansmanını yaptı. Hızlandırıcı, 40 katılımcıya önde gelen AI uzmanlarından değerli kaynaklara ve içgörülere erişim sunacak.

Sektör öncüleriyle sohbetler ve ofis saatleri aracılığıyla hızlandırıcı, Vercel'in Geliştirici Deneyimi ekibinin rehberliğini ve hesap verebilirliğini geliştirecek. Ek olarak katılımcılar, doğrudan bilgi paylaşımını, sorun gidermeyi ve üyeler arasında iletişimi destekleyen özel bir Slack kanalına erişim elde edecekler.

OpenAI, Huggingface ve Modal Labs gibi birçok tanınmış AI kuruluşu, hızlandırıcı programına toplu olarak 850.000 $ değerinde kredi katkıda bulundu ve böylece AI girişimleri için bol miktarda kaynak ve destek sağladı.

Hızlandırıcının sona ermesinin ardından, katılımcılar, potansiyel olarak gelecekteki işbirliği ve finansman için kapıları açarak, yatırım güverteleri hakkında danışmanlık ve geri bildirim sunacak bir CRV yatırımcısıyla bağlantı kurma fırsatına sahip olacaklar.

AI Accelerator'ın yanı sıra Vercel, geliştiricilerin AI teknolojilerini denemeleri için özel bir alan olan AI Playground'un oluşturulduğunu da duyurdu. Bu, yeni bir ortam kurma ve yapılandırma zahmetine girmeden yapay zeka geliştirmeye zahmetsizce dalmalarını sağlar.

Bu tekliflerin yanı sıra Vercel, AI tabanlı sohbet kullanıcı arayüzlerinin geliştirilmesi için özel olarak tasarlanmış bir AI SDK'yı tanıttı. Ayrıca, kendi chatbot sistemlerinin uygulanmasını kolaylaştırmak isteyen şirketler için bir chatbot başlangıç ​​şablonu da mevcuttur.

Bir basın açıklamasında Vercel şunları söyledi: "Bugün Vercel, inşaatçılar ve yeni başlayanlar için bu dönüştürücü fırsatı yakalamaları ve en iyi AI Web deneyimlerini oluşturmada mümkün olanın sınırlarını zorlayan bir yolculuğa çıkmaları için kapıları açıyor. Sahne hazır ve olasılıklar sınırsız."

Bu yeni AI girişimlerinin Vercel tarafından duyurulması, teknoloji endüstrisinde AI geliştirmenin artan önemini göstermektedir. Bu eğilim aynı zamanda AppMaster gibi uygulama geliştirme platformları için yapay zeka ile deneyler yapmak ve platformlarında yapay zeka odaklı uygulamalar başlatmak isteyen geliştiricileri kolaylaştırmak için fırsatlar sunuyor.