Vercel刚刚透露了其开创性的人工智能加速器的启动，这是一个为期六周的密集计划，迎合了专注于开发和扩展基于人工智能解决方案的早期创业公司。加速器将为40名参与者提供宝贵的资源和领先的人工智能专家的洞察力。

通过与行业先锋的炉边谈话和办公时间，加速器将促进Vercel的开发者体验团队的指导和问责。此外，参与者将获得一个独家的Slack 频道，促进成员之间直接的知识共享、故障排除和交流。

一些知名的人工智能组织，如OpenAI、Huggingface和Modal Labs，已经共同为加速器项目提供了价值85万美元的信贷，从而确保为人工智能初创企业提供充足的资源和支持。

加速器结束后，与会者将有机会与CRV的投资者联系，该投资者将对他们的投资文件提供咨询和反馈，有可能为未来的合作和融资打开大门。

除了人工智能加速器，Vercel还宣布创建人工智能游乐场，这是一个专门供开发人员试验人工智能技术的空间。这使他们能够毫不费力地潜入人工智能开发，而不需要设置和配置一个新环境的麻烦。

除了这些产品，Vercel还推出了一个专门为开发基于人工智能的聊天UI而设计的人工智能SDK。此外，还为渴望简化实施自己的聊天机器人系统的公司提供了一个聊天机器人启动模板。

在一份新闻稿中，Vercel表示："今天，Vercel为建设者和初创企业打开了大门，让他们抓住这个变革性的机会，并开始了一个旅程，推动了建设最佳人工智能网络体验的可能性的界限。舞台已经搭好，可能性是无限的"。

Vercel宣布的这些新的人工智能计划说明了人工智能开发在科技行业中日益重要。这一趋势也为像AppMaster这样的应用开发平台提供了机会，以促进那些想要尝试人工智能并在其平台上推出人工智能驱动的应用的开发者。