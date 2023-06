A Vercel acaba de revelar o lançamento do seu inovador AI Accelerator, um programa intensivo de seis semanas destinado a startups em fase inicial, centrado no desenvolvimento e na expansão de soluções baseadas em IA. O acelerador oferecerá a 40 participantes acesso a recursos valiosos e percepções dos principais especialistas em IA.

Através de conversas à lareira e horas de expediente com pioneiros da indústria, o acelerador irá promover a orientação e a responsabilização da equipa de Developer Experience da Vercel. Além disso, os participantes terão acesso a um canal exclusivo Slack, promovendo a partilha directa de conhecimentos, a resolução de problemas e a comunicação entre os membros.

Várias organizações de IA bem conhecidas, como a OpenAI, Huggingface e Modal Labs, contribuíram colectivamente com créditos no valor de $850K para o programa de aceleração, garantindo assim amplos recursos e apoio às startups de IA.

Após a conclusão do acelerador, os participantes terão a oportunidade de se conectar com um investidor CRV que oferecerá consultoria e feedback sobre seus decks de investimento, potencialmente abrindo portas para colaboração e financiamento futuros.

Para além do AI Accelerator, a Vercel também anunciou a criação do AI Playground, um espaço dedicado para os programadores experimentarem as tecnologias de IA. Isto permite-lhes mergulhar sem esforço no desenvolvimento de IA sem o incómodo de instalar e configurar um novo ambiente.

Juntamente com estas ofertas, a Vercel introduziu um SDK de IA especialmente concebido para o desenvolvimento de interfaces de conversação baseadas em IA. Além disso, um modelo inicial de chatbot também está disponível para empresas que desejam agilizar a implementação de seus próprios sistemas de chatbot.

Num comunicado de imprensa, a Vercel declarou: "Hoje, a Vercel abre as portas para construtores e startups aproveitarem essa oportunidade transformadora e embarcarem em uma jornada que ultrapassa os limites do que é possível na construção das melhores experiências de IA na Web. O palco está montado e as possibilidades são ilimitadas."

O anúncio destas novas iniciativas de IA pela Vercel ilustra a importância crescente do desenvolvimento da IA na indústria tecnológica. Esta tendência também abre oportunidades para plataformas de desenvolvimento de aplicações como a AppMaster para facilitar aos programadores que queiram experimentar a IA e lançar aplicações orientadas para a IA na sua plataforma.