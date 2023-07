Twitter, l'un des noms les plus connus dans le monde des médias sociaux, a récemment procédé à un changement de marque audacieux en remplaçant son célèbre oiseau par le symbole "X". Le changement a été annoncé par nul autre qu'Elon Musk et, conformément à l'annonce, il a été rapidement mis en œuvre sur la plateforme.

Musk a notamment mentionné la redirection de x.com vers twitter.com, un geste qui indique une synergie stratégique entre les URL, ce qui donne une signification plus large au changement de logo. Curieusement, Musk a qualifié ce changement d'"intérimaire", suggérant que cette perturbation créative pourrait être un prélude à d'autres changements ultérieurs.

L'annonce du changement de marque a fait des vagues dans l'industrie des médias, car elle laisse présager bien plus qu'une simple modification du logo. Musk est allé jusqu'à laisser entendre que Twitter pourrait finalement "faire ses adieux" à sa marque et, par conséquent, à ses marques aviaires, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour le site de réseautage social.

Dimanche, M. Musk a mis à jour son profil Twitter avec le nouveau logo, et le compte officiel de Twitter, @Twitter, lui a emboîté le pas. Le nouveau logo "X" orne désormais les profils des personnalités les plus influentes de l'entreprise, renforçant ainsi son engagement en faveur du changement de marque.

La PDG de Twitter, Linda Yaccarino, a donné un aperçu intéressant de ce que l'on peut attendre de la plateforme nouvellement rebaptisée. Mme Yaccarino a souligné que "X" devrait transcender l'objectif fondamental de Twitter, qui est de faciliter les conversations. La plateforme modernisée comprendra des fonctions centrées sur l'audio, la vidéo et la messagerie, ainsi que des mécanismes de paiement et de banque, ce qui en fera une "place de marché mondiale pour les idées, les biens, les services et les opportunités".

