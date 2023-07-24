تويتر ، أحد أكثر الأسماء شهرة في عالم وسائل التواصل الاجتماعي ، قام مؤخرًا بخطوة جريئة لتغيير علامته التجارية من خلال استبدال شعار الطائر الشهير بالرمز "X". تم الإعلان عن التغيير من قبل Elon Musk ، ووفقًا للإعلان ، فقد تم تنفيذه بسرعة على المنصة.

والجدير بالذكر أن ماسك قد أشار إلى إعادة توجيه x.com إلى twitter.com ، وهي خطوة تشير إلى تآزر استراتيجي بين عناوين URL ، مما يضفي أهمية أكبر على تبديل الشعار. ومن المثير للاهتمام أن ماسك قد وصف هذه الخطوة بأنها "مؤقتة" ، مما يشير إلى أن هذا الاضطراب الإبداعي قد يكون مقدمة لمزيد من التغييرات في المستقبل.

أرسل إعلان تغيير العلامة التجارية موجات عبر صناعة الإعلام ، لأنه يلمح إلى أكثر بكثير من مجرد تعديل الشعار. ذهب ماسك إلى أبعد من ذلك ليلمح إلى أن تويتر قد يقوم في النهاية "بتقديم عرض" لعلامته التجارية ، ونتيجة لذلك ، إلى علاماته التجارية الخاصة بالطيور ، مبشرًا بعصر جديد لموقع التواصل الاجتماعي.

يوم الأحد ، قام ماسك بتحديث ملفه الشخصي على Twitter بالشعار الجديد ، وحذو حذوه حساب Twitter الرسميTwitter. أصبح شعار "X" الذي تم سكه حديثًا يزين الملفات الشخصية لأصوات الشركة الأكثر نفوذاً ، مما يعزز التزامها بإعادة العلامة التجارية.

تم تقديم نظرة ثاقبة مثيرة للاهتمام حول ما يمكن توقعه من النظام الأساسي المعاد تسميته حديثًا من قبل الرئيس التنفيذي لشركة Twitter ، Linda Yaccarino. أشار Yaccarino إلى أن "X" من المقرر أن يتجاوز الغرض التأسيسي لتويتر المتمثل في تسهيل المحادثة. ستضم المنصة التي تمت ترقيتها بطبيعتها ميزات تتمحور حول الصوت والفيديو والرسائل ، بما في ذلك آليات الدفع / المصرفية ، وستظهر بشكل فعال كـ "سوق عالمي للأفكار والسلع والخدمات والفرص".

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