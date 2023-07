O Twitter, um dos nomes mais reconhecidos no mundo das redes sociais, fez recentemente uma ousada mudança de marca, substituindo o seu famoso logótipo do pássaro pelo símbolo "X". A mudança foi anunciada por ninguém menos que Elon Musk, e fiel ao anúncio, foi rapidamente implementada na plataforma.

Em particular, Musk mencionou o redireccionamento de x.com para twitter.com, um movimento que aponta para uma sinergia estratégica entre os URLs, dando um significado mais amplo à mudança de logótipo. Curiosamente, Musk classificou a mudança como "provisória", o que sugere que esta perturbação criativa pode ser um prelúdio de outras mudanças no futuro.

O anúncio do rebranding provocou ondas em toda a indústria dos media, uma vez que sugere muito mais do que uma mera revisão do logótipo. Musk chegou mesmo a insinuar que o Twitter poderia eventualmente "dizer adeus" à sua marca e, consequentemente, às suas marcas registadas de aves, dando início a uma nova era para o site de redes sociais.

No domingo, Musk actualizou o seu perfil no Twitter com o novo logótipo, e a conta oficial do Twitter @Twitter seguiu o exemplo. O novo logótipo 'X' adorna agora os perfis das vozes mais influentes da empresa, reforçando o seu compromisso com o rebranding.

A diretora-geral do Twitter, Linda Yaccarino, deu uma ideia interessante do que se pode esperar da nova plataforma. Yaccarino salientou que "X" vai transcender o objetivo fundamental do Twitter de facilitar a conversação. A plataforma actualizada incluirá inerentemente funcionalidades centradas no áudio, vídeo e mensagens, incluindo mecanismos de pagamento/bancos, emergindo efetivamente como um "mercado global de ideias, bens, serviços e oportunidades".

