Twitter, одно из самых узнаваемых имен в мире социальных сетей, недавно сделал смелый ребрендинг, заменив свой знаменитый логотип в виде птицы на символ "X". Об этом объявил не кто иной, как Элон Маск (Elon Musk), и, как и было заявлено, это изменение было быстро реализовано на платформе.

Примечательно, что Маск упомянул о перенаправлении x.com на twitter.com, что указывает на стратегическую синергию между URL-адресами, придавая более широкое значение смене логотипа. Интересно, что Маск назвал этот шаг "временным", предполагая, что это творческое нарушение может быть прелюдией к дальнейшим изменениям в будущем.

Объявление о ребрендинге вызвало волну волнений в медиаиндустрии, поскольку оно намекает на нечто большее, чем простое изменение логотипа. Маск даже намекнул, что Twitter может "распрощаться" со своим брендом и, как следствие, со своими птичьими торговыми марками, открыв новую эру для социальной сети.

В воскресенье Маск обновил свой профиль в Twitter, добавив новый логотип, и официальный аккаунт Twitter @Twitter последовал его примеру. Новый логотип "X" теперь украшает профили самых влиятельных представителей компании, подтверждая ее приверженность ребрендингу.

Интересную информацию о том, чего можно ожидать от новой платформы, предоставила генеральный директор Twitter Линда Яккарино (Linda Yaccarino). Линда Яккарино отметила, что "X" должен выйти за рамки основополагающей цели Twitter - содействия общению. Модернизированная платформа будет включать в себя функции аудио-, видео- и обмена сообщениями, а также механизмы оплаты и банковского обслуживания, превращаясь в "глобальный рынок идей, товаров, услуг и возможностей".

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