Twitter, uno dei nomi più conosciuti nel mondo dei social media, ha recentemente fatto un'audace mossa di rebranding sostituendo il suo famoso logo a forma di uccello con il simbolo "X". Il cambiamento è stato annunciato nientemeno che da Elon Musk e, in linea con l'annuncio, è stato rapidamente implementato sulla piattaforma.

In particolare, Musk ha fatto riferimento al reindirizzamento di x.com a twitter.com, una mossa che indica una sinergia strategica tra gli URL, dando un significato più ampio al cambio di logo. È interessante notare che Musk ha definito la mossa "provvisoria", suggerendo che questo stravolgimento creativo potrebbe essere il preludio di ulteriori cambiamenti.

L'annuncio del rebranding ha suscitato un'ondata di polemiche nel settore dei media, in quanto lascia intendere molto di più di una semplice revisione del logo. Musk si è spinto fino a suggerire che Twitter potrebbe alla fine "dire addio" al suo marchio e, di conseguenza, ai suoi marchi aviari, inaugurando una nuova era per il sito di social network.

Domenica Musk ha aggiornato il suo profilo Twitter con il nuovo logo e l'account ufficiale di Twitter @Twitter ha seguito l'esempio. Il nuovo logo "X" adorna ora i profili delle voci più influenti dell'azienda, rafforzando il suo impegno verso il rebranding.

Un'interessante indicazione su cosa aspettarsi dalla nuova piattaforma è stata fornita dall'amministratore delegato di Twitter, Linda Yaccarino. Yaccarino ha sottolineato che "X" è destinato a trascendere lo scopo fondamentale di Twitter di facilitare la conversazione. La piattaforma aggiornata ospiterà funzioni incentrate su audio, video e messaggistica, con meccanismi di pagamento/bancari, diventando di fatto un "mercato globale per idee, beni, servizi e opportunità".

