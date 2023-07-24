推特（Twitter）是世界上最知名的社交媒体之一，它最近大胆地进行了品牌重塑，将其著名的小鸟标志换成了 "X "符号。宣布这一改变的正是埃隆-马斯克（Elon Musk），而这一改变也如宣布的那样迅速在该平台上实施。

值得注意的是，马斯克提到 x.com 将重定向到 twitter.com，此举表明这两个网址之间存在战略协同效应，从而为标识的更换带来了更广泛的意义。耐人寻味的是，马斯克将此举称为 "临时性的"，暗示这一创造性的颠覆可能是下一步变革的前奏。

这一品牌重塑公告在整个媒体行业掀起了轩然大波，因为它所暗示的远不止是徽标大修这么简单。马斯克甚至暗示，Twitter 最终可能会 "告别 "其品牌，从而告别其鸟类商标，迎来社交网站的新时代。

周日，马斯克在自己的 Twitter 个人主页上更新了新标识，Twitter 的官方账户 @Twitter 也紧随其后。新的 "X "标志现在出现在公司最有影响力的人的个人主页上，强化了公司对品牌重塑的承诺。

Twitter 首席执行官琳达-雅卡里诺（Linda Yaccarino）对新更名的平台提出了有趣的见解。亚卡里诺指出，"X "将超越 Twitter 促进对话的基本宗旨。升级后的平台将固有地容纳以音频、视频和信息为中心的功能，包括支付/银行机制，有效地成为一个'思想、商品、服务和机会的全球市场'。

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