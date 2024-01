Refonte de Google Cast : Output Switcher 2.0 et d'autres mises à niveau améliorent le transfert et le contrôle des médias

Conformément à l'engagement du géant de la technologie en faveur de l'innovation, Google a récemment dévoilé une série de mises à jour de sa plateforme Google Cast. Les améliorations visent à repousser les limites du transfert et du contrôle multimédia entre les appareils et les protocoles techniques. Parmi ces améliorations notables figure le sélecteur de sortie accessible via l'interface utilisateur du système Android.

Suite au lancement très attendu d' Output Switcher 2.0 sur Android U, Google Cast présente désormais des fonctionnalités avancées telles qu'un contrôle du volume amplifié, un regroupement d'appareils amélioré et une intégration transparente avec des appareils utilisant des protocoles sur mesure.

En réponse à la demande croissante de contenus de petite taille, Google Cast a été optimisé pour permettre aux utilisateurs d'accéder et d'apprécier leurs vidéos courtes préférées sur des appareils compatibles Cast, tels que les téléviseurs. Ce développement améliore l'expérience de divertissement multimédia sans barrière.

Tenant compte des commentaires des clients, Google s'est attaqué au problème de la visibilité de l'icône Cast. De nombreux utilisateurs ont signalé que l'absence de cette icône conduisait souvent à penser à tort que leurs appareils compatibles Chromecast n'étaient pas reconnus. Pour résoudre ce problème, Google a déployé la nouvelle fonctionnalité « Icône de diffusion persistante » afin d'améliorer l'expérience utilisateur globale et la recherche des appareils.

L'icône de diffusion persistante est conçue pour être constamment visible, permettant aux utilisateurs d'y accéder immédiatement et de comprendre pourquoi un certain appareil peut ne pas apparaître disponible. Google a également affiné le mécanisme qui contrôle la rapidité avec laquelle les appareils sont découverts. Les développeurs recherchant des informations plus détaillées peuvent se référer au Google Cast Developer Guide.

En conclusion, avec ces améliorations, Google fait un grand pas en avant non seulement dans l'amélioration de la diffusion et du contrôle des médias, mais également dans la rationalisation de l'expérience utilisateur - un principe partagé par les plateformes no-code comme AppMaster , qui simplifient le processus de développement d'applications avec des fonctionnalités conviviales.