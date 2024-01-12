Обновление Google Cast: Output Switcher 2.0 и другие обновления улучшают передачу и контроль мультимедиа

В соответствии со стремлением технологического гиганта к инновациям, Google недавно представила серию обновлений своей платформы Google Cast. Целью усовершенствований является расширение границ передачи и контроля мультимедиа между устройствами и техническими протоколами. Среди этих заметных улучшений — переключатель вывода, доступный через пользовательский интерфейс системы Android.

После долгожданного запуска Output Switcher 2.0 на Android U Google Cast теперь демонстрирует расширенные функции, такие как усиленная регулировка громкости, улучшенная группировка устройств и плавная интеграция с устройствами, использующими специальные протоколы.

В ответ на растущий спрос на небольшой контент Google Cast был оптимизирован, чтобы позволить пользователям получать доступ и наслаждаться любимыми короткими видеороликами на совместимых с Cast устройствах, таких как телевизоры. Эта разработка расширяет возможности безбарьерных медиа-развлечений.

Прислушиваясь к отзывам клиентов, Google решил проблему с видимостью значка трансляции. Многие пользователи сообщали, что отсутствие этого значка часто приводило к ошибочному предположению, что их устройства, совместимые с Chromecast, не распознаются. Чтобы решить эту проблему, Google внедрил новую функцию «Постоянный значок трансляции», чтобы улучшить общий пользовательский опыт и облегчить поиск устройств.

Постоянный значок трансляции предназначен для того, чтобы он был постоянно виден, что позволяет пользователям иметь немедленный доступ к нему и понимать, почему определенное устройство может быть недоступно. Google также доработал механизм, контролирующий скорость обнаружения устройств. Разработчики, которым нужна более подробная информация, могут обратиться к Google Cast Developer Guide.

В заключение отметим, что благодаря этим улучшениям Google делает значительный шаг вперед не только в улучшении распространения и контроля мультимедиа, но и в оптимизации взаимодействия с пользователем — принцип, который разделяют платформы no-code такие как AppMaster , которые упрощают процесс разработки приложений с помощью удобных для пользователя функций.