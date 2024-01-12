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改进 Google Cast：输出切换器 2.0 和其他升级增强媒体传输和控制

Jan 12, 2024
改进 Google Cast：输出切换器 2.0 和其他升级增强媒体传输和控制

为了履行这家科技巨头对创新的承诺， Google最近发布了对其Google Cast平台的一系列更新。这些增强功能旨在突破跨设备和技术协议的媒体传输和控制的界限。这些显着的改进包括可通过 Android 系统用户界面访问的输出切换器。

继在Android U上推出备受期待的Output Switcher 2.0后， Google Cast现在展示了高级功能，例如放大的音量控制、改进的设备分组以及与使用定制协议的设备无缝集成。

为了满足对小内容不断增长的需求， Google Cast进行了优化，允许用户在电视等兼容 Cast 的设备上访问和欣赏他们喜欢的短视频。这一发展增强了无障碍媒体娱乐体验。

根据客户反馈，Google 解决了有关投射图标可见性的问题。许多用户报告说，缺少此图标通常会导致错误的假设，即他们的 Chromecast 兼容设备无法被识别。为了解决这个问题，谷歌推出了新的“持久投射图标”功能，以增强整体用户体验和设备可查找性。

持久投射图标被设计为始终可见，允许用户立即访问它并了解为什么某个设备可能不可用。谷歌还微调了控制设备发现速度的机制。寻求更详细见解的开发者可以参考Google Cast Developer Guide

总之，通过这些增强功能， Google不仅在改善媒体传播和控制方面取得了重大进展，而且在简化用户体验方面也取得了重大进展——这是AppMasterno-code平台所共享的原则，它通过用户友好的功能简化了应用程序开发过程。

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