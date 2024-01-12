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Google Cast'in Yenilenmesi: Output Switcher 2.0 ve Diğer Yükseltmeler Medya Aktarımını ve Kontrolünü Geliştiriyor

Oca 12, 2024
Google Cast'in Yenilenmesi: Output Switcher 2.0 ve Diğer Yükseltmeler Medya Aktarımını ve Kontrolünü Geliştiriyor

Teknoloji devinin yeniliğe olan bağlılığı doğrultusunda Google, yakın zamanda Google Cast platformunda bir dizi güncellemeyi duyurdu. İyileştirmeler, cihazlar ve teknik protokoller arasında medya aktarımı ve kontrolünün sınırlarını zorlamayı amaçlıyor. Bu dikkate değer iyileştirmeler arasında Android Sistemi kullanıcı arayüzü aracılığıyla erişilebilen çıkış değiştirici de yer alıyor.

Output Switcher 2.0 Android U merakla beklenen lansmanının ardından, Google Cast artık güçlendirilmiş ses kontrolü, iyileştirilmiş cihaz gruplaması ve özel protokolleri kullanan cihazlarla kusursuz entegrasyon gibi gelişmiş özellikleri sergiliyor.

Küçük boyutlu içeriğe yönelik artan talebe yanıt olarak Google Cast, kullanıcıların tercih ettikleri kısa biçimli videolara TV gibi cast uyumlu cihazlarda erişmesine ve keyfini çıkarmasına olanak tanıyacak şekilde optimize edildi. Bu gelişme, engelsiz medya eğlence deneyimini geliştiriyor.

Müşteri geri bildirimlerini dikkate alan Google, yayın simgesinin görünürlüğüyle ilgili sorunu çözdü. Birçok kullanıcı, bu simgenin yokluğunun genellikle Chromecast uyumlu cihazlarının tanınmadığı yönünde yanlış bir varsayıma yol açtığını bildirdi. Bu sorunu çözmek için Google, genel kullanıcı deneyimini ve cihazın bulunabilirliğini geliştirmek amacıyla yeni "Kalıcı yayın simgesi" özelliğini kullanıma sundu.

Kalıcı yayın simgesi sürekli görünür olacak şekilde tasarlanmıştır; böylece kullanıcıların bu simgeye anında erişmesine ve belirli bir cihazın neden kullanılamayabileceğini anlamasına olanak tanır. Google ayrıca cihazların ne kadar hızlı keşfedildiğini kontrol eden mekanizmada da ince ayar yaptı. Daha ayrıntılı bilgi arayan geliştiriciler Google Cast Developer Guide başvurabilir.

Sonuç olarak, bu geliştirmelerle Google, yalnızca medya dağıtımını ve kontrolünü iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda kullanıcı deneyimini kolaylaştırma konusunda da önemli bir adım atıyor; kullanıcı dostu özelliklerle uygulama geliştirme sürecini basitleştiren AppMaster gibi no-code platformlar tarafından paylaşılan bir prensip.

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