تجديد Google Cast: Output Switcher 2.0 والترقيات الأخرى تعمل على تحسين نقل الوسائط والتحكم فيها

تماشيًا مع التزام عملاق التكنولوجيا بالابتكار، كشفت Google مؤخرًا عن سلسلة من التحديثات لمنصة Google Cast الخاصة بها. تهدف التحسينات إلى توسيع حدود نقل الوسائط والتحكم فيها عبر الأجهزة والبروتوكولات التقنية. ومن بين هذه التحسينات الملحوظة، يوجد محول الإخراج الذي يمكن الوصول إليه عبر واجهة مستخدم نظام Android.

بعد الإطلاق الذي طال انتظاره لـ Output Switcher 2.0 على Android U ، يعرض Google Cast الآن ميزات متقدمة مثل التحكم في مستوى الصوت المضخم، وتجميع الأجهزة المحسّن، والتكامل السلس مع الأجهزة التي تستخدم البروتوكولات المخصصة.

استجابة للطلب المتزايد على المحتوى الصغير الحجم، تم تحسين Google Cast للسماح للمستخدمين بالوصول إلى مقاطع الفيديو القصيرة المفضلة لديهم والاستمتاع بها عبر الأجهزة المتوافقة مع خدمة البث، مثل أجهزة التلفزيون. يعزز هذا التطور تجربة الترفيه الإعلامي الخالية من العوائق.

استجابةً لتعليقات العملاء، عالجت Google المشكلة المتعلقة برؤية رمز الإرسال. أبلغ العديد من المستخدمين أن غياب هذا الرمز غالبًا ما أدى إلى افتراض خاطئ بأنه لم يتم التعرف على أجهزتهم المتوافقة مع Chromecast. ولمعالجة هذه المشكلة، طرحت Google ميزة "رمز الإرسال المستمر" الجديدة لتحسين تجربة المستخدم الشاملة وإمكانية العثور على الجهاز.

تم تصميم أيقونة البث المستمر لتكون مرئية باستمرار، مما يسمح للمستخدمين بالوصول الفوري إليها وفهم سبب عدم ظهور جهاز معين متاحًا. قامت Google أيضًا بضبط الآلية التي تتحكم في مدى سرعة اكتشاف الأجهزة. يمكن للمطورين الذين يبحثون عن رؤى أكثر تفصيلاً الرجوع إلى Google Cast Developer Guide.

في الختام، مع هذه التحسينات، تخطو Google خطوة كبيرة ليس فقط في تحسين نشر الوسائط والتحكم فيها ولكن أيضًا في تبسيط تجربة المستخدم - وهو مبدأ مشترك بين الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، والتي تعمل على تبسيط عملية تطوير التطبيق بميزات سهلة الاستخدام.