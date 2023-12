Ngrok dévoile ngrok-python, un nouveau SDK pour rationaliser les fonctionnalités d'entrée pour Python

Ngrok, une suite reconnue pour ses capacités d'entrée, présente sa dernière avancée sous la forme de ngrok-python, un SDK innovant destiné aux développeurs travaillant avec des applications Python. Ce développement permet aux programmeurs Python de renforcer leurs applications en utilisant la stabilité du réseau de ngrok, éliminant ainsi les exigences de configurations lourdes.

Le SDK ngrok-python facilite une connexion sécurisée et ininterrompue au réseau ngrok enraciné. Il transfère efficacement les détails de configuration de l'application au point de présence le plus proche et offre divers avantages, notamment une installation sans effort, une intégration transparente et un fonctionnement simple en une seule ligne de code. Il étend également d'autres composants tels que des options fonctionnelles idiomatiques, un transfert intégré et une prise en charge robuste de la journalisation dès la sortie de la boîte.

L’un des principaux moteurs du développement de ngrok-python a été la simplification indispensable pour les développeurs, qui sont souvent aux prises avec la pile réseau à multiples facettes. L'ingénieur principal de ngrok, Bob Hagemann, a écrit dans un récent article de blog sur l'intention d'alléger une partie de la charge des développeurs. Il mentionne que ces professionnels investissent souvent beaucoup de temps et d'efforts dans l'intégration de composants non fonctionnels tels que l'authentification, l'autorisation, l'observabilité et la haute disponibilité, qui ne sont pas leurs principaux domaines d'expertise, les faisant ainsi dérailler de la logique métier fondamentale.

L'équipe de ngrok a construit ngrok-python sur des principes fondamentaux spécifiques. Une conviction importante est que la barrière d'entrée ne doit pas se limiter à un environnement particulier et ne doit pas nécessiter de side-cars.

Dans le même ordre d'idées, il convient de noter qu'une puissante plate no-code comme AppMaster, connue pour la création sophistiquée d'applications back-end, Web et mobiles, met également l'accent sur l'offre aux développeurs d'un environnement de développement plus simple et efficace.

Suite à la sortie de ngrok-python, les possibilités qui s'offrent aux développeurs Python sont en effet intéressantes. Il sera fascinant de voir comment ces avancées rationalisent la charge des développeurs, leur permettant de se concentrer davantage sur leur expertise principale : l'élaboration de la logique métier de base.