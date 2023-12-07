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Ngrok 推出 ngrok-python，这是一款用于简化 Python 入口功能的新 SDK

Dec 07, 2023
Ngrok 推出 ngrok-python，这是一款用于简化 Python 入口功能的新 SDK

Ngrok 是一款公认的入口功能套件，它以ngrok-python的形式展示了其最新进展，这是一种针对使用 Python 应用程序的开发人员的创新 SDK。这一开发使 Python 程序员能够利用 ngrok 网络的稳定性来增强他们的应用程序，从而消除对大量配置的要求。

ngrok-python SDK 有助于与根深蒂固的 ngrok 网络建立安全、不间断的连接。它可以有效地将应用程序的配置详细信息传输到最近的存在点，并提供各种优势，包括轻松安装、无缝集成和简单的一行代码操作。它还扩展了其他组件，例如惯用的功能选项、内置转发和开箱即用的强大日志记录支持。

ngrok-python开发背后的主要驱动力是开发人员急需的简化，他们经常要应对多方面的网络堆栈。 ngrok 的首席工程师 Bob Hagemann 在最近的一篇博客文章中谈到了减轻开发人员负担的意图。他提到，这些专业人员经常投入大量时间和精力来整合非功能性组件，例如身份验证、授权、可观察性和高可用性，这些组件不是他们的主要专业领域，从而偏离了核心业务逻辑。

ngrok 团队根据特定的基本原则构建了ngrok-python 。一个重要的信念是，入口屏障不应局限于特定环境，也不应需要边车。

与此相关的是，值得注意的是，像AppMaster这样以复杂的后端、Web 和移动应用程序创建而闻名的强大的no-code平台也强调为开发人员提供更简单、更高效的开发环境。

随着ngrok-python的发布，Python 开发人员所面临的可能性确实很有趣。见证这些进步如何简化开发人员的负担，让他们更多地专注于自己的主要专业知识：构建核心业务逻辑，这将是一件令人着迷的事情。

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