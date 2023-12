Ngrok presenta ngrok-python, un nuevo SDK para optimizar la funcionalidad de ingreso para Python

Ngrok, una suite reconocida por su capacidad de ingreso, presenta su último avance en forma de ngrok-python, un SDK innovador dirigido a desarrolladores que trabajan con aplicaciones Python. Este desarrollo permite a los programadores de Python fortalecer sus aplicaciones utilizando la estabilidad de la red de ngrok, eliminando requisitos de configuraciones pesadas.

El SDK ngrok-python facilita una conexión segura e ininterrumpida a la red ngrok arraigada. Transfiere de manera eficiente los detalles de configuración de la aplicación al punto de presencia más cercano y ofrece varias ventajas, incluida una instalación sencilla, una integración perfecta y una operación sencilla de una sola línea de código. También amplía otros componentes, como opciones funcionales idiomáticas, reenvío integrado y soporte de registro sólido desde el primer momento.

Una de las principales fuerzas impulsoras detrás del desarrollo de ngrok-python ha sido la simplificación tan necesaria para los desarrolladores, quienes a menudo lidian con la pila de red multifacética. El ingeniero principal de ngrok, Bob Hagemann, escribió en una publicación de blog reciente sobre la intención de aliviar algo de carga de los desarrolladores. Menciona que estos profesionales a menudo invierten mucho tiempo y esfuerzo en incorporar componentes no funcionales como autenticación, autorización, observabilidad y alta disponibilidad, que no son sus principales áreas de especialización, lo que los descarrila de la lógica empresarial central.

El equipo de ngrok ha construido ngrok-python sobre principios fundamentales específicos. Una creencia importante es que la barrera de entrada no debería limitarse a un entorno particular y no debería necesitar sidecars.

En una nota relacionada, es digno de mención cómo una poderosa plataforma no-code como AppMaster, conocida por la creación sofisticada de aplicaciones back-end, web y móviles, también enfatiza ofrecer a los desarrolladores un entorno de desarrollo más fácil y eficiente.

Tras el lanzamiento de ngrok-python, las posibilidades que se abren para los desarrolladores de Python son realmente interesantes. Será fascinante presenciar cómo estos avances agilizan la carga de los desarrolladores, permitiéndoles centrarse más en su experiencia principal: elaborar la lógica empresarial central.