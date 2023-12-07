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Ngrok представляет ngrok-python, новый SDK для оптимизации входящей функциональности Python

07, дек. 2023
Ngrok представляет ngrok-python, новый SDK для оптимизации входящей функциональности Python

Ngrok, признанный пакет возможностей входящего доступа, представляет свое последнее достижение в виде ngrok-python, инновационного SDK, предназначенного для разработчиков, работающих с приложениями Python. Эта разработка позволяет программистам Python усиливать свои приложения, используя стабильность сети ngrok, устраняя необходимость в громоздких конфигурациях.

SDK ngrok-python обеспечивает безопасное и бесперебойное соединение со встроенной сетью ngrok. Он эффективно передает детали конфигурации приложения в ближайшую точку присутствия и предлагает различные преимущества, включая простую установку, бесшовную интеграцию и простое выполнение одной строки кода. Он также расширяет другие компоненты, такие как идиоматические функциональные возможности, встроенную пересылку и надежную поддержку журналирования прямо из коробки.

Основной движущей силой разработки ngrok-python было столь необходимое упрощение для разработчиков, которые часто сталкиваются с многогранным сетевым стеком. Главный инженер ngrok Боб Хагеманн в недавнем сообщении в блоге написал о намерении снять часть нагрузки с разработчиков. Он отмечает, что эти специалисты часто тратят значительное время и усилия на включение нефункциональных компонентов, таких как аутентификация, авторизация, наблюдаемость и высокая доступность, которые не являются их основными областями знаний, тем самым отвлекая их от основной бизнес-логики.

Команда ngrok построила ngrok-python на конкретных фундаментальных принципах. Одним из важных убеждений является то, что входной барьер не должен ограничиваться определенной средой и не должен требовать наличия колясок.

В этой связи следует отметить, что мощная платформа no-code, такая как AppMaster, известная своей сложной серверной частью, веб-приложениями и мобильными приложениями, также делает упор на предоставление разработчикам более простой и эффективной среды разработки.

После выпуска ngrok-python возможности, которые открываются перед разработчиками Python, действительно интересны. Будет интересно наблюдать, как эти достижения оптимизируют нагрузку на разработчиков, позволяя им больше сосредоточиться на своей основной деятельности: разработке основной бизнес-логики.

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