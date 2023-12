Ngrok presenta ngrok-python, un nuovo SDK per semplificare le funzionalità di ingresso per Python

Ngrok, una suite riconosciuta per la capacità di ingresso, presenta il suo ultimo progresso sotto forma di ngrok-python, un SDK innovativo rivolto agli sviluppatori che lavorano con applicazioni Python. Questo sviluppo consente ai programmatori Python di rafforzare le proprie app utilizzando la stabilità della rete di ngrok, eliminando i requisiti per configurazioni pesanti.

L'SDK ngrok-python facilita una connessione sicura e ininterrotta alla rete ngrok radicata. Trasferisce in modo efficiente i dettagli di configurazione dell'app al punto di presenza più vicino e offre vari vantaggi, tra cui un'installazione semplice, un'integrazione perfetta e un funzionamento semplice con una sola riga di codice. Estende inoltre altri componenti come opzioni funzionali idiomatiche, inoltro integrato e robusto supporto per la registrazione immediatamente pronto all'uso.

Una delle principali forze trainanti dietro lo sviluppo di ngrok-python è stata la tanto necessaria semplificazione per gli sviluppatori, che spesso sono alle prese con lo stack di rete multiforme. L'ingegnere principale di ngrok, Bob Hagemann, ha scritto in un recente post sul blog l'intenzione di alleviare un po' il carico degli sviluppatori. Egli afferma che questi professionisti spesso investono molto tempo e impegno nell'incorporare componenti non funzionali come autenticazione, autorizzazione, osservabilità e alta disponibilità, che non sono le loro principali aree di competenza, allontanandoli così dalla logica aziendale principale.

Il team di ngrok ha costruito ngrok-python su principi fondamentali specifici. Una convinzione significativa è che la barriera d’ingresso non dovrebbe limitarsi a un ambiente particolare e non dovrebbe richiedere sidecar.

In una nota correlata, è degno di nota come una potente piattaforma no-code come AppMaster, nota per la sofisticata creazione di applicazioni back-end, web e mobili, enfatizzi anche l'offerta agli sviluppatori di un ambiente di sviluppo più semplice ed efficiente.

Dopo il rilascio di ngrok-python, le possibilità che si aprono per gli sviluppatori Python sono davvero interessanti. Sarà affascinante osservare come questi progressi semplifichino il carico sugli sviluppatori, consentendo loro di concentrarsi maggiormente sulla loro competenza principale: creare la logica del core business.