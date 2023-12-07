Ngrok يكشف النقاب عن ngrok-python، وهو SDK جديد لتبسيط وظائف الدخول لـ Python

تقدم Ngrok، وهي مجموعة معترف بها لقدرات الدخول، أحدث تطوراتها في شكل ngrok-python ، وهي حزمة SDK مبتكرة تستهدف المطورين الذين يعملون مع تطبيقات Python. يسمح هذا التطوير لمبرمجي Python بتحصين تطبيقاتهم باستخدام استقرار شبكة ngrok، مما يلغي متطلبات التكوينات الضخمة.

تسهل حزمة ngrok-python SDK الاتصال الآمن وغير المنقطع بشبكة ngrok المتأصلة. فهو ينقل تفاصيل تكوين التطبيق بكفاءة إلى أقرب نقطة تواجد ويقدم مزايا متنوعة، بما في ذلك التثبيت السهل والتكامل السلس والتشغيل المباشر لسطر واحد من التعليمات البرمجية. كما أنه يعمل على توسيع المكونات الأخرى مثل الخيارات الوظيفية الاصطلاحية، وإعادة التوجيه المضمنة، ودعم التسجيل القوي بمجرد إخراجه من الصندوق.

كانت القوة الدافعة الأساسية وراء تطوير ngrok-python هي التبسيط الذي تشتد الحاجة إليه للمطورين، الذين غالبًا ما يتصارعون مع مكدس الشبكة متعدد الأوجه. كتب المهندس الرئيسي في ngrok، بوب هاجمان، في منشور مدونة مؤخرًا حول نية إزالة بعض العبء من المطورين. ويذكر أن هؤلاء المهنيين غالبًا ما يستثمرون وقتًا وجهدًا كبيرين في دمج المكونات غير الوظيفية مثل المصادقة، والترخيص، وقابلية الملاحظة، والتوافر العالي، وهي ليست مجالات خبرتهم الأساسية، وبالتالي تخرجهم عن منطق العمل الأساسي.

قام فريق ngrok ببناء ngrok-python على مبادئ أساسية محددة. أحد المعتقدات المهمة هو أن حاجز الدخول لا ينبغي أن يقتصر على بيئة معينة ولا يجب أن يتطلب عربات جانبية.

في ملاحظة ذات صلة، من الجدير بالملاحظة كيف أن منصة قوية no-code مثل AppMaster ، والمعروفة بإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول المتطورة، تؤكد أيضًا على تقديم بيئة تطوير أسهل وأكثر كفاءة للمطورين.

بعد إصدار ngrok-python ، أصبحت الإمكانيات التي تتكشف لمطوري Python مثيرة للاهتمام بالفعل. سيكون من الرائع أن نشهد كيف تعمل هذه التطورات على تبسيط العبء على المطورين، مما يسمح لهم بالتركيز بشكل أكبر على خبراتهم الأساسية: صياغة منطق الأعمال الأساسي.