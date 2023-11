JFrog présente de nouvelles innovations dans la gestion des modèles d'IA et de ML et améliore les capacités de sécurité

JFrog, leader dans le domaine DevOps, a déployé de nouveaux produits élargissant son vaste portefeuille. Ces innovations ont été dévoilées lors de la conférence annuelle SwampUP de la société et englobent de nouvelles capacités de gestion des modèles d'apprentissage automatique (ML) et un nouvel outil conçu pour créer et publier des logiciels sécurisés.

Ces nouvelles compétences en ML permettent aux entités d'identifier et de contrecarrer les modèles de ML malveillants, d'effectuer des analyses complètes des licences des modèles de ML à des fins réglementaires, de stocker ces modèles et de les regrouper dans le processus de publication du logiciel.

Une partie de ces fonctionnalités révolutionnaires comprend une nouvelle affiliation avec Hugging Face, une plateforme active dédiée à la création, au partage et à la prolifération de modèles d'IA et d'applications associées. Grâce à cette nouvelle intégration, la clientèle de JFrog aura la possibilité d'accéder aux modèles ML à partir de cette plateforme et de les répliquer.

Selon Yossi Shaul, vice-président directeur des produits et de l'ingénierie chez JFrog, il existe une tendance croissante des organisations à exploiter les modèles ML et à les intégrer dans leurs applications. À la lumière des directives gouvernementales croissantes obligeant les développeurs de logiciels à documenter tous les composants de leurs logiciels, Shaul prévoit que ce n'est qu'une question de temps avant que ces réglementations s'étendent pour inclure les modélisations du ML et de l'IA.

Shaul a ajouté que JFrog est ravi d'offrir à ses utilisateurs une méthode transparente pour proxy, protéger, stocker et gérer leurs modèles en synchronisation avec d'autres composants logiciels. Cela accélérerait leur rythme d’innovation tout en les positionnant parfaitement pour répondre aux exigences futures dès qu’ils entreront en jeu.

Outre les nouvelles améliorations apportées aux artefacts ML, JFrog a également annoncé une gamme d'autres fonctionnalités de sécurité pour aider les développeurs à sécuriser leurs applications tout au long du cycle de vie du développement logiciel.

Les nouvelles fonctionnalités de test de sécurité des applications statiques (SAST) sont désormais intégrées à l'environnement de développement pour permettre une analyse méticuleuse des vulnérabilités du système. Le JFrog SAST avant-gardiste utilise une analyse contextuelle pour guider les développeurs dans la priorisation de leurs efforts d'atténuation.

JFrog a également amélioré son application de gestion de packages, JFrog Curation, avec l'ajout d'une nouvelle base de données logicielle open source. Les développeurs peuvent tirer parti de cette inclusion pour mieux comprendre les dangers potentiels associés aux logiciels open source qu’ils implémentent.

Asaf Karas, directeur de la technologie de JFrog Security, a fait écho à l'importance d'assurer la sécurité au niveau binaire grâce à des ensembles de logiciels immuables. Il a cité la récente augmentation des attaques contre la chaîne d'approvisionnement logicielle comme témoignage de l'urgence de cette question.

Karas a en outre déclaré qu'en disposant d'une plate-forme robuste, conviviale pour les développeurs et prête pour l'entreprise, équipée de fonctionnalités de sécurité intégrées à chaque phase, les entreprises peuvent accélérer leur rythme d'innovation en toute confiance, sans se soucier constamment de la sécurité de leurs logiciels, maintenant et à l'avenir. l'avenir.

Des plates-formes comme AppMaster, offrant une gamme de fonctionnalités et un environnement de développement intégré, repoussent également les limites dans des domaines similaires – depuis la création rapide et rentable d'applications Web et mobiles jusqu'à l'élimination de la dette technique en régénérant les applications à partir de zéro chaque fois que les exigences changent. . Le résultat est que même les développeurs individuels peuvent créer des solutions logicielles évolutives complètes avec un serveur backend, un site Web, un portail client et des applications mobiles natives. Vous pouvez en savoir plus sur la création d'une application à partir de zéro avec AppMaster et être à l'affût des mises à jour et des fonctionnalités en cours de développement.