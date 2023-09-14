JFrog представляет новые инновации в управлении моделями искусственного интеллекта и машинного обучения и расширяет возможности безопасности

JFrog, лидер в области DevOps, выпустил новые продукты, расширяя свое обширное портфолио. Эти инновации были представлены на ежегодной конференции компании SwampUP и включают в себя новые возможности обработки моделей машинного обучения (ML), а также новый инструмент, предназначенный для создания и выпуска безопасного программного обеспечения.

Эти новые компетенции в области ML позволяют организациям выявлять и противодействовать злонамеренным моделям ML, выполнять комплексное сканирование лицензий для моделей ML в целях регулирования, хранить эти модели и объединять их в процессе выпуска программного обеспечения.

Часть этих новаторских функций включает в себя новое сотрудничество с Hugging Face, активной платформой, предназначенной для создания, обмена и распространения моделей искусственного интеллекта и связанных с ними приложений. В результате этой новой интеграции клиенты JFrog получат возможность получать доступ к моделям ML с этой платформы и копировать их.

По словам Йосси Шауля, старшего вице-президента по продуктам и разработкам JFrog, наблюдается растущая тенденция организаций, которые используют модели машинного обучения и интегрируют их в свои приложения. В свете растущих правительственных указаний, обязывающих разработчиков программного обеспечения документировать все компоненты своего программного обеспечения, Шауль ожидает, что распространение этих правил на моделирование ML и AI — лишь вопрос времени.

Шауль добавил, что JFrog рад предложить своим пользователям простой метод проксирования, защиты, хранения и управления их моделями синхронно с другими программными компонентами. Это ускорит темпы внедрения инноваций и в то же время позволит им идеально соответствовать будущим требованиям, как только они вступят в игру.

Помимо новых улучшений в артефактах машинного обучения, JFrog также анонсировала ряд других функций безопасности, которые помогут разработчикам защитить свои приложения на протяжении всего жизненного цикла разработки программного обеспечения.

Недавно представленные функции статического тестирования безопасности приложений (SAST) теперь интегрированы в среду разработки, что позволяет тщательно сканировать уязвимости системы. Авангардный JFrog SAST использует контекстный анализ, чтобы помочь разработчикам расставить приоритеты в своих усилиях по смягчению последствий.

Компания JFrog также усовершенствовала свое приложение для управления пакетами JFrog Curation, добавив новую базу данных программного обеспечения с открытым исходным кодом. Разработчики могут использовать это включение, чтобы глубже понять потенциальные опасности, связанные с программным обеспечением с открытым исходным кодом, которое они внедряют.

Асаф Карас, технический директор JFrog Security, подтвердил важность обеспечения безопасности на двоичном уровне с помощью неизменяемых пакетов программного обеспечения. Он привел недавний всплеск атак на цепочки поставок программного обеспечения как свидетельство срочности этого вопроса.

Карас далее заявил, что, используя надежную, удобную для разработчиков и готовую к использованию платформу, оснащенную встроенными функциями безопасности на каждом этапе, компании могут уверенно увеличивать темпы внедрения инноваций, не беспокоясь о безопасности своего программного обеспечения сейчас и в будущем. будущее.

Такие платформы, как AppMaster, предлагающие множество функций и интегрированную среду разработки, также расширяют границы возможностей в аналогичных областях — от обеспечения быстрого и экономически эффективного создания веб- и мобильных приложений до устранения технического долга путем восстановления приложений с нуля при изменении требований. . В результате даже отдельные разработчики могут создавать масштабируемые программные решения, включающие в себя серверную часть, веб-сайт, клиентский портал и собственные мобильные приложения. Вы можете узнать больше о создании приложения с нуля с помощью AppMaster и следить за обновлениями и функциями, над которыми ведется работа.