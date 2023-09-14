JFrog, Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Model Yönetiminde Yeni Yenilikler Sunuyor, Güvenlik Yeteneklerini Artırıyor

DevOps alanında lider olan JFrog, geniş portföyünü genişleten yeni ürünleri piyasaya sürdü. Bu yenilikler şirketin yıllık SwampUP konferansında açıklandı ve makine öğrenimi (ML) modellerinin işlenmesinde yeni yetenekleri ve güvenli yazılım oluşturup yayınlamak için tasarlanmış yeni geliştirilmiş bir aracı kapsıyor.

Bu yeni makine öğrenimi yetkinlikleri, kuruluşlara kötü niyetli makine öğrenimi modellerini belirleme ve engelleme, düzenleme amacıyla makine öğrenimi modelleri için kapsamlı lisans taramaları yapma, bu modelleri saklama ve bunları yazılım yayınlama sürecinde birleştirme yetkisi verir.

Bu çığır açan işlevlerin bir kısmı, yapay zeka modellerini ve ilgili uygulamaları oluşturmaya, paylaşmaya ve çoğaltmaya adanmış aktif bir platform olan Hugging Face ile yeni bir ortaklığı içeriyor. Bu yeni entegrasyonun bir sonucu olarak, JFrog müşterileri bu platformdan ML modellerine erişme ve bunları kopyalama fırsatına sahip olacak.

JFrog'un ürün ve mühendislikten sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Yossi Shaul'a göre, ML modellerinden yararlanan ve bunları uygulamalarına entegre eden kuruluşlarda yükselen bir trend var. Yazılım geliştiricilerine yazılımlarının tüm bileşenlerini belgeleme zorunluluğu getiren hükümet yönergelerinin ışığında Shaul, bu düzenlemelerin makine öğrenimi ve yapay zeka modellemelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesinin an meselesi olduğunu öngörüyor.

Shaul, JFrog'un kullanıcılarına modellerini diğer yazılım bileşenleriyle senkronize olarak proxy yapmak, korumak, depolamak ve yönetmek için kusursuz bir yöntem sunmaktan heyecan duyduğunu ekledi. Bu onların inovasyon hızını hızlandırırken, onları oyuna başladıkları anda gelecekteki gereksinimleri karşılayacak şekilde mükemmel bir şekilde konumlandıracaktır.

ML yapıtlarındaki yeni geliştirmelerin yanı sıra JFrog, geliştiricilerin yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca uygulamalarını güvence altına almalarına yardımcı olacak bir dizi başka güvenlik özelliğini de duyurdu.

Yeni tanıtılan Statik Uygulama Güvenliği Testi (SAST) işlevleri, sistemdeki güvenlik açıklarının titizlikle taranmasına olanak sağlamak üzere artık geliştirme ortamına entegre edilmiştir. Avangart JFrog SAST, geliştiricilere azaltma çabalarına öncelik verme konusunda rehberlik etmek için bağlamsal analizden yararlanır.

JFrog ayrıca yeni bir açık kaynaklı yazılım veritabanının eklenmesiyle paket yönetimi uygulaması JFrog Curation'u da geliştirdi. Geliştiriciler, uyguladıkları açık kaynak yazılımla bağlantılı potansiyel tehlikeler hakkında daha derin bir anlayış kazanmak için bu katılımdan yararlanabilirler.

JFrog Security'nin Baş Teknoloji Sorumlusu Asaf Karas, değiştirilemez yazılım paketleri aracılığıyla ikili düzeyde güvenliğin sağlanmasının önemini yineledi. Yazılım tedarik zinciri saldırılarında son zamanlarda görülen artışın bu konunun aciliyetinin bir kanıtı olduğunu belirtti.

Karas ayrıca, şirketlerin her aşamada yerleşik güvenlik özellikleriyle donatılmış, sağlam, geliştirici dostu ve kurumsal kullanıma hazır bir platformdan yararlanarak, yazılımlarının güvenliği konusunda sürekli endişe duymadan inovasyon hızlarını güvenle artırabileceklerini belirtti. gelecek.

Bir dizi özellik ve entegre bir geliştirme ortamı sunan AppMaster gibi platformlar da benzer alanlarda sınırları zorluyor; web ve mobil uygulamaların hızlı ve uygun maliyetli oluşturulmasını sağlamaktan, gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırmaya kadar. . Sonuç olarak bireysel geliştiriciler bile sunucu arka ucu, web sitesi, müşteri portalı ve yerel mobil uygulamalarla tamamlanan ölçeklenebilir yazılım çözümleri oluşturabilir. AppMaster ile sıfırdan uygulama oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve üzerinde çalışılan güncellemeleri ve özellikleri takip edebilirsiniz.