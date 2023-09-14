تقدم JFrog ابتكارات جديدة في إدارة نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتعزز القدرات الأمنية

طرحت شركة JFrog، الشركة الرائدة في مجال DevOps، منتجات جديدة لتوسيع محفظتها الواسعة. تم الكشف عن هذه الابتكارات في مؤتمر SwampUP السنوي للشركة، وهي تشمل إمكانات جديدة في التعامل مع نماذج التعلم الآلي (ML) وأداة تم تصميمها حديثًا لإنشاء برامج آمنة وإصدارها.

تعمل كفاءات تعلم الآلة الجديدة هذه على تمكين الكيانات من تحديد نماذج تعلم الآلة الخبيثة وإحباطها، وإجراء عمليات فحص شاملة لتراخيص نماذج تعلم الآلة للأغراض التنظيمية، وتخزين هذه النماذج، وتجميعها في عملية إصدار البرنامج.

يتضمن جزء من هذه الوظائف الرائدة ارتباطًا جديدًا بـ Hugging Face ، وهي منصة نشطة مخصصة لإنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي والتطبيقات ذات الصلة ومشاركتها ونشرها. ونتيجة لهذا التكامل الجديد، سيحصل عملاء JFrog على فرصة الوصول إلى نماذج ML من هذا النظام الأساسي وتكرارها.

وفقًا ليوسي شاول، نائب الرئيس الأول للمنتج والهندسة في JFrog، هناك اتجاه متزايد للمؤسسات التي تسخر نماذج تعلم الآلة وتدمجها في تطبيقاتها. في ضوء المبادئ التوجيهية الحكومية المتزايدة التي تلزم مطوري البرامج بتوثيق جميع مكونات برامجهم، يتوقع شاؤول أن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن تمتد هذه اللوائح لتشمل نماذج تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي.

وأضاف شاول أن شركة JFrog سعيدة بتزويد مستخدميها بطريقة سلسة لتوكيل نماذجهم وحمايتها وتخزينها وإدارتها بالتزامن مع مكونات البرامج الأخرى. وهذا من شأنه تسريع وتيرة الابتكار لديهم مع وضعهم بشكل مثالي لتلبية المتطلبات المستقبلية فور مجيئهم للعب.

إلى جانب التحسينات الجديدة في عناصر تعلم الآلة، أعلنت JFrog أيضًا عن مجموعة من ميزات الأمان الأخرى لمساعدة المطورين على تأمين تطبيقاتهم طوال دورة حياة تطوير البرامج.

تم الآن دمج وظائف اختبار أمان التطبيقات الثابتة (SAST) التي تم تقديمها حديثًا في بيئة التطوير للسماح بإجراء فحص دقيق لنقاط ضعف النظام. يستخدم JFrog SAST الرائد التحليل السياقي لتوجيه المطورين في تحديد أولويات جهود التخفيف الخاصة بهم.

قامت JFrog أيضًا بتحسين تطبيق إدارة الحزم الخاص بها، JFrog Curation، مع إضافة قاعدة بيانات برمجية جديدة مفتوحة المصدر. يمكن للمطورين الاستفادة من هذا التضمين للحصول على فهم أعمق للمخاطر المحتملة المرتبطة بالبرمجيات مفتوحة المصدر التي ينفذونها.

أكد Asaf Karas، كبير مسؤولي التكنولوجيا في JFrog Security، على أهمية ضمان الأمان على المستوى الثنائي من خلال حزم البرامج غير القابلة للتغيير. وأشار إلى الارتفاع الأخير في هجمات سلسلة توريد البرمجيات كدليل على مدى إلحاح هذه المسألة.

وذكر كاراس أيضًا أنه من خلال الاستفادة من منصة قوية وسهلة المطورين وجاهزة للمؤسسات ومجهزة بميزات أمان مدمجة في كل مرحلة، يمكن للشركات تعزيز وتيرة الابتكار لديها بثقة، دون القلق المستمر بشأن سلامة برامجها الآن وفي المستقبل. المستقبل.

منصات مثل AppMaster ، التي تقدم مجموعة من الميزات وبيئة التطوير المتكاملة، تعمل أيضًا على تجاوز الحدود في مجالات مماثلة - بدءًا من تمكين إنشاء تطبيقات الويب والهاتف المحمول بسرعة وفعالية من حيث التكلفة إلى إزالة الديون التقنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تغيرت المتطلبات . والنتيجة هي أن المطورين الأفراد يمكنهم إنشاء حلول برمجية قابلة للتطوير ومتكاملة مع الواجهة الخلفية للخادم وموقع الويب وبوابة العملاء وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية. يمكنك قراءة المزيد حول إنشاء تطبيق من البداية باستخدام AppMaster ، والاطلاع على التحديثات والميزات التي يتم العمل عليها.