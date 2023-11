JFrog apresenta novas inovações em gerenciamento de modelos de IA e ML e aprimora recursos de segurança

JFrog, líder no espaço DevOps, lançou novos produtos expandindo seu amplo portfólio. Essas inovações foram reveladas na conferência anual SwampUP da empresa e abrangem novos recursos no tratamento de modelos de aprendizado de máquina (ML) e uma ferramenta recém-criada projetada para criar e lançar software seguro.

Essas novas competências de ML capacitam as entidades a identificar e impedir modelos malévolos de ML, realizar varreduras abrangentes de licenças para modelos de ML para fins regulatórios, armazenar esses modelos e agregá-los no processo de lançamento de software.

Parte dessas funcionalidades inovadoras inclui uma nova afiliação com Hugging Face, uma plataforma ativa dedicada à criação, compartilhamento e proliferação de modelos de IA e aplicativos relacionados. Como resultado desta nova integração, a clientela JFrog terá a oportunidade de acessar modelos de ML a partir desta plataforma e replicá-los.

De acordo com Yossi Shaul, vice-presidente sênior de produto e engenharia da JFrog, há uma tendência crescente de organizações que aproveitam modelos de ML e os integram em seus aplicativos. À luz das crescentes diretrizes governamentais que obrigam os desenvolvedores de software a documentar todos os componentes de seu software, Shaul antecipa que é apenas uma questão de tempo até que essas regulamentações se estendam para incluir modelos de ML e IA.

Shaul acrescentou que a JFrog está entusiasmada em oferecer a seus usuários um método perfeito para fazer proxy, proteger, armazenar e gerenciar seus modelos em sincronia com outros componentes de software. Isso aceleraria seu ritmo de inovação, ao mesmo tempo que os posicionaria perfeitamente para atender às necessidades futuras imediatamente quando entrarem em ação.

Além das novas melhorias nos artefatos de ML, a JFrog também anunciou uma série de outros recursos de segurança para ajudar os desenvolvedores a proteger seus aplicativos durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software.

As funcionalidades recém-introduzidas do Static Application Security Testing (SAST) agora estão integradas ao ambiente de desenvolvimento para permitir a verificação meticulosa das vulnerabilidades do sistema. O JFrog SAST de vanguarda emprega análise contextual para orientar os desenvolvedores na priorização de seus esforços de mitigação.

A JFrog também aprimorou seu aplicativo de gerenciamento de pacotes, JFrog Curation, com a adição de um novo banco de dados de software de código aberto. Os desenvolvedores podem aproveitar essa inclusão para obter uma compreensão mais profunda dos perigos potenciais associados ao software de código aberto que implementam.

Asaf Karas, Diretor de Tecnologia da JFrog Security, repetiu a importância de garantir a segurança no nível binário por meio de pacotes de software imutáveis. Ele citou o recente aumento nos ataques à cadeia de fornecimento de software como prova da urgência deste assunto.

Karas afirmou ainda que, ao utilizar uma plataforma robusta, amigável ao desenvolvedor e pronta para empresas, equipada com recursos de segurança integrados em todas as fases, as empresas podem aumentar seu ritmo de inovação com confiança, sem a preocupação constante com a segurança de seu software agora e no futuro. o futuro.

