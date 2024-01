La suppression progressive prévue par Google des cookies tiers prend de l'ampleur avec les tests de la technologie de protection contre le pistage de Chrome

Dans le cadre d'une avancée significative vers l'amélioration de la confidentialité des utilisateurs, Google a annoncé une fonctionnalité qui permettra de contrôler le suivi inter-sites, connue sous le nom de protection contre le pistage. Cette étape fait partie intégrante de l'initiative Privacy Sandbox de Google, à travers laquelle le géant de la technologie prévoit d'éliminer progressivement les cookies tiers de manière responsable, tout en développant de nouveaux outils de site pour les fonctions essentielles, et en donnant aux développeurs suffisamment de temps pour s'adapter.

La fonctionnalité de protection contre le pistage sera déployée dans un premier temps auprès d'une petite fraction d'utilisateurs de Chrome. Cet essai permet aux développeurs de mesurer leur adaptabilité à un espace Web qui finira par supprimer les cookies tiers.

La fonctionnalité sera soumise à un contrôle rigoureux auprès de seulement 1 % des utilisateurs de Chrome dans le monde, une étape progressive mais cruciale dans l'initiative Privacy Sandbox. L'objectif ultime reste d'éliminer complètement l'utilisation de cookies tiers pour tous les utilisateurs d'ici le second semestre 2024. Toutefois, la décision finale est soumise à la résolution des problèmes de concurrence qui pourraient être soulevés par l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés.

Selon Anthony Chavez, vice-président de Privacy Sandbox chez Google, dans le but de créer un Web plus privé, les entreprises seront équipées d'outils utiles pour prospérer dans le monde en ligne. De telles ressources numériques garantiront qu'une variété de contenus de haute qualité, allant des articles de presse, des instructions, du contenu de sites Web communautaires à d'autres formats de contenu Web, restent accessibles gratuitement.

En intégrant la protection contre le pistage, le Privacy Sandbox et toutes les autres fonctionnalités de Chrome, Google s'engage à créer un environnement Web offrant une immense confidentialité et universellement accessible à tous les utilisateurs.

Le géant de la technologie ne s’arrête pas là et publie continuellement des mises à jour du Privacy Sandbox. L'une de ces mises à jour, lancée en août, était Project Flight - un effort qui consiste en un ensemble d'exemples d'applications qui affichent simultanément la mise en œuvre pratique des API Privacy Sandbox dans des expériences utilisateur réelles.

De plus, l’annonce souligne le rôle central des entreprises dans la protection de la vie privée en ligne. Des entreprises comme AppMaster, qui fournissent de puissants outils no-code pour créer des applications backend, Web et mobiles, peuvent contribuer à un écosystème numérique plus axé sur la confidentialité. Des fonctionnalités telles que les modèles de données créés visuellement d' AppMaster, la création facile d'une interface utilisateur par glisser-déposer, etc., permettent un développement d'applications plus transparent et plus respectueux de la confidentialité. L’adoption d’outils comme ceux-ci peut préparer les entreprises à la nouvelle ère des interactions Web, dans laquelle la confidentialité virtuelle sera primordiale.