Google'ın Üçüncü Taraf Çerezlerini Planlı Olarak Kaldırma Süreci, Chrome'un İzlenme Koruması Teknolojisinin Test Edilmesiyle Hız Kazanıyor

Google, kullanıcı gizliliğini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak, İzleme Koruması olarak bilinen, siteler arası izlemeyi kontrol edecek bir özelliği duyurdu. Bu adım, Google'ın Özel Korumalı Alan girişiminin ayrılmaz bir parçasıdır; bu girişim sayesinde teknoloji devi üçüncü taraf çerezlerini sorumlu bir şekilde aşamalı olarak kaldırmayı planlarken aynı zamanda temel işlevler için yeni site araçları geliştirmenin yanı sıra geliştiricilere uyum sağlamaları için yeterli zaman tanır.

İzlenme Koruması özelliği başlangıçta Chrome kullanıcılarının küçük bir kısmına sunulacak. Bu deneme çalışması, geliştiricilerin, sonunda üçüncü taraf çerezlerini silecek bir web alanına uyarlanabilirliklerini ölçmelerine olanak tanır.

Bu özellik, dünya genelindeki Chrome kullanıcılarının yalnızca %1'inin katılımıyla sıkı bir incelemeye tabi tutulacak; bu, Özel Korumalı Alan girişiminde ileriye doğru atılmış, artan ancak kritik bir adımdır. Nihai amaç, 2024'ün ikinci yarısına kadar tüm kullanıcılar için üçüncü taraf çerezlerinin kullanımını tamamen ortadan kaldırmaktır. Ancak nihai karar, Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Otoritesi tarafından dile getirilebilecek rekabet endişelerinin çözülmesine bağlıdır.

Google'ın Özel Korumalı Alandan Sorumlu Başkan Yardımcısı Anthony Chavez göre, daha özel bir web oluşturma çabasıyla işletmeler, çevrimiçi dünyada başarılı olmak için yararlı araçlarla donatılacak. Bu tür dijital kaynaklar, haber makaleleri, eğitimler, topluluk web sitesi içeriğinden diğer web içeriği formatlarına kadar çeşitli yüksek kaliteli içeriğin ücretsiz olarak erişilebilir kalmasını sağlayacaktır.

İzlenme Koruması, Özel Korumalı Alan ve Chrome'daki diğer tüm özellikleri bir araya getiren Google, üstün gizlilik sunan ve her kullanıcının evrensel olarak erişebileceği bir web ortamı oluşturmaya kendini adamıştır.

Teknoloji devi burada durmuyor ve sürekli olarak Özel Korumalı Alan için güncellemeler yayınlıyor. Ağustos ayında başlatılan bu tür güncellemelerden biri, Özel Korumalı Alan API'lerinin gerçek dünyadaki kullanıcı deneyimlerinde pratik uygulamasını eş zamanlı olarak gösteren bir dizi örnek uygulamadan oluşan Project Flight'tı.

Ayrıca duyuruda işletmelerin çevrimiçi gizlilikteki önemli rolü vurgulanıyor. Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için no-code güçlü araçlar sağlayan AppMaster gibi şirketler, daha gizlilik odaklı bir dijital ekosisteme katkıda bulunabilir. AppMaster görsel olarak oluşturulan veri modelleri, kolay sürükle ve bırak kullanıcı arayüzü oluşturma vb. özellikler, daha şeffaf ve gizlilikle uyumlu uygulama geliştirmeye olanak tanır. Bunun gibi araçları benimsemek, işletmeleri, sanal gizliliğin çok önemli olacağı yaklaşan yeni web etkileşimleri çağına hazırlayabilir.