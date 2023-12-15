随着 Chrome 跟踪保护技术测试的推进，Google 计划逐步淘汰第三方 Cookie

为了增强用户隐私， Google宣布了一项名为“跟踪保护”的功能，该功能将对跨站点跟踪进行检查。这一步骤是谷歌隐私沙箱计划的一个组成部分，通过该计划，这家科技巨头计划负责任地逐步淘汰第三方 cookie，同时还为基本功能开发新的网站工具，并为开发人员提供足够的时间进行调整。

跟踪保护功能最初将向一小部分 Chrome 用户推出。这次试运行允许开发人员衡量他们对网络空间的适应性，最终将丢弃第三方 cookie。

该功能将接受全球仅 1% 的 Chrome 用户的严格审查，这是 Privacy Sandbox 计划的一个渐进但关键的一步。最终目标仍然是在 2024 年下半年之前完全消除所有用户对第三方 cookie 的使用。但是，最终决定取决于英国竞争和市场管理局可能提出的任何竞争问题的解决。

谷歌隐私沙盒副总裁Anthony Chavez表示，为了打造更加私密的网络，企业将配备有用的工具，以便在网络世界中蓬勃发展。此类数字资源将确保各种高质量内容（从新闻文章、指导性内容、社区网站内容到其他网络内容格式）仍然可以免费访问。

Google 结合了跟踪保护、隐私沙箱和 Chrome 中的所有其他功能，致力于构建一个提供巨大隐私且可供每个用户普遍访问的网络环境。

这家科技巨头并没有就此止步，而是不断发布隐私沙盒的更新。 Project Flight 是 8 月份推出的一个此类更新，它由一组示例应用程序组成，可同时显示 Privacy Sandbox API 在真实用户体验中的实际实现。

此外，该公告强调了企业在在线隐私方面的关键作用。像AppMaster这样的公司提供了强大的no-code工具来创建后端、网络和移动应用程序，可以为更加以隐私为中心的数字生态系统做出贡献。 AppMaster的可视化创建的数据模型、轻松的拖放式 UI 创建等功能可实现更加透明且符合隐私的应用程序开发。采用此类工具可以让企业为即将到来的网络交互新时代做好准备，其中虚拟隐私将至关重要。