A eliminação progressiva planejada do Google de cookies de terceiros ganha impulso com os testes da tecnologia de proteção contra rastreamento do Chrome

Em um movimento significativo para melhorar a privacidade do usuário, Google anunciou um recurso que irá verificar o rastreamento entre sites, conhecido como Proteção contra Rastreamento. Esta etapa é parte integrante da iniciativa Privacy Sandbox do Google, por meio da qual a gigante da tecnologia planeja eliminar cookies de terceiros de forma responsável, ao mesmo tempo que desenvolve novas ferramentas de site para funções essenciais, além de dar aos desenvolvedores tempo suficiente para se ajustarem.

O recurso Proteção contra Rastreamento será lançado inicialmente para uma pequena fração dos usuários do Chrome. Este teste permite que os desenvolvedores meçam sua adaptabilidade a um espaço da web que eventualmente descartará cookies de terceiros.

O recurso passará por uma avaliação rigorosa com apenas 1% dos usuários do Chrome em todo o mundo, um passo incremental, porém crítico, na iniciativa Privacy Sandbox. O objetivo final continua a ser eliminar totalmente a utilização de cookies de terceiros para todos os utilizadores até ao segundo semestre de 2024. No entanto, a decisão final está sujeita à resolução de quaisquer preocupações de concorrência que possam ser levantadas pela Autoridade da Concorrência e dos Mercados do Reino Unido.

De acordo com Anthony Chavez, vice-presidente de Privacy Sandbox do Google, em um esforço para esculpir uma web mais privada, as empresas serão equipadas com ferramentas úteis para prosperar no mundo online. Esses recursos digitais garantirão que uma variedade de conteúdos de alta qualidade, desde artigos de notícias, instruções, conteúdo de sites comunitários, até outros formatos de conteúdo da web, permaneçam acessíveis sem nenhum custo.

Incorporando proteção contra rastreamento, sandbox de privacidade e todos os outros recursos do Chrome, o Google está comprometido em construir um ambiente web que ofereça imensa privacidade e seja universalmente acessível a todos os usuários.

O gigante da tecnologia não para por aqui e lança continuamente atualizações para o Privacy Sandbox. Uma dessas atualizações, lançada em agosto, foi o Project Flight – um esforço que consiste em um conjunto de aplicativos de amostra que exibem simultaneamente a implementação prática de APIs Privacy Sandbox em experiências de usuários do mundo real.

Além disso, o anúncio destaca o papel fundamental das empresas na privacidade online. Empresas como AppMaster, que fornecem ferramentas poderosas no-code para criar aplicativos back-end, web e móveis, podem contribuir para um ecossistema digital mais centrado na privacidade. Recursos como modelos de dados criados visualmente do AppMaster, criação fácil de interface de arrastar e soltar, etc., permitem um desenvolvimento de aplicativos mais transparente e compatível com a privacidade. A adoção de ferramentas como essas pode preparar as empresas para a nova era de interações na Web, na qual a privacidade virtual será fundamental.