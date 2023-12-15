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Запланированный Google отказ от сторонних файлов cookie набирает обороты благодаря тестированию технологии защиты от отслеживания Chrome

15, дек. 2023
Запланированный Google отказ от сторонних файлов cookie набирает обороты благодаря тестированию технологии защиты от отслеживания Chrome

В качестве важного шага в направлении повышения конфиденциальности пользователей Google анонсировала функцию, которая будет проверять межсайтовое отслеживание, известную как Защита от отслеживания. Этот шаг является неотъемлемой частью инициативы Google Privacy Sandbox, в рамках которой технический гигант планирует ответственно отказаться от сторонних файлов cookie, а также разработать новые инструменты сайта для основных функций, а также предоставить разработчикам достаточно времени для адаптации.

Функция защиты от отслеживания первоначально будет доступна небольшой части пользователей Chrome. Этот пробный запуск позволяет разработчикам оценить свою адаптируемость к веб-пространству, которое в конечном итоге откажется от сторонних файлов cookie.

Эта функция пройдет тщательную проверку всего с 1% пользователей Chrome по всему миру, что является дополнительным, но важным шагом вперед в инициативе Privacy Sandbox. Конечной целью остается полное прекращение использования сторонних файлов cookie для всех пользователей ко второй половине 2024 года. Однако окончательное решение зависит от разрешения любых проблем с конкуренцией, которые могут быть подняты Управлением по конкуренции и рынкам Великобритании.

По словам Anthony Chavez, вице-президента по конфиденциальной среде Google, в стремлении создать более приватную сеть компании будут оснащены полезными инструментами для процветания в онлайн-мире. Такие цифровые ресурсы будут гарантировать, что разнообразный высококачественный контент, начиная от новостных статей, инструкций, содержимого веб-сайтов сообщества и заканчивая другими форматами веб-контента, будет оставаться доступным бесплатно.

Включив защиту от отслеживания, конфиденциальную среду и все другие функции в Chrome, Google стремится создать веб-среду, обеспечивающую максимальную конфиденциальность и универсально доступную для каждого пользователя.

Технический гигант не останавливается на достигнутом и постоянно выпускает обновления Privacy Sandbox. Одним из таких обновлений, выпущенным в августе, стал Project Flight — проект, состоящий из набора примеров приложений, которые одновременно демонстрируют практическую реализацию API-интерфейсов Privacy Sandbox в реальном пользовательском опыте.

Более того, в объявлении подчеркивается ключевая роль бизнеса в обеспечении конфиденциальности в Интернете. Такие компании, как AppMaster, которые предоставляют мощные инструменты no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, могут внести свой вклад в создание цифровой экосистемы, более ориентированной на конфиденциальность. Такие функции, как визуально создаваемые модели данных AppMaster, простое создание пользовательского интерфейса с помощью перетаскивания и т. д., позволяют разрабатывать приложения более прозрачно и с соблюдением требований конфиденциальности. Использование подобных инструментов может подготовить бизнес к предстоящей новой эре веб-взаимодействий, в которой виртуальная конфиденциальность будет иметь первостепенное значение.

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