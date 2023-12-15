Запланированный Google отказ от сторонних файлов cookie набирает обороты благодаря тестированию технологии защиты от отслеживания Chrome

В качестве важного шага в направлении повышения конфиденциальности пользователей Google анонсировала функцию, которая будет проверять межсайтовое отслеживание, известную как Защита от отслеживания. Этот шаг является неотъемлемой частью инициативы Google Privacy Sandbox, в рамках которой технический гигант планирует ответственно отказаться от сторонних файлов cookie, а также разработать новые инструменты сайта для основных функций, а также предоставить разработчикам достаточно времени для адаптации.

Функция защиты от отслеживания первоначально будет доступна небольшой части пользователей Chrome. Этот пробный запуск позволяет разработчикам оценить свою адаптируемость к веб-пространству, которое в конечном итоге откажется от сторонних файлов cookie.

Эта функция пройдет тщательную проверку всего с 1% пользователей Chrome по всему миру, что является дополнительным, но важным шагом вперед в инициативе Privacy Sandbox. Конечной целью остается полное прекращение использования сторонних файлов cookie для всех пользователей ко второй половине 2024 года. Однако окончательное решение зависит от разрешения любых проблем с конкуренцией, которые могут быть подняты Управлением по конкуренции и рынкам Великобритании.

По словам Anthony Chavez, вице-президента по конфиденциальной среде Google, в стремлении создать более приватную сеть компании будут оснащены полезными инструментами для процветания в онлайн-мире. Такие цифровые ресурсы будут гарантировать, что разнообразный высококачественный контент, начиная от новостных статей, инструкций, содержимого веб-сайтов сообщества и заканчивая другими форматами веб-контента, будет оставаться доступным бесплатно.

Включив защиту от отслеживания, конфиденциальную среду и все другие функции в Chrome, Google стремится создать веб-среду, обеспечивающую максимальную конфиденциальность и универсально доступную для каждого пользователя.

Технический гигант не останавливается на достигнутом и постоянно выпускает обновления Privacy Sandbox. Одним из таких обновлений, выпущенным в августе, стал Project Flight — проект, состоящий из набора примеров приложений, которые одновременно демонстрируют практическую реализацию API-интерфейсов Privacy Sandbox в реальном пользовательском опыте.

Более того, в объявлении подчеркивается ключевая роль бизнеса в обеспечении конфиденциальности в Интернете. Такие компании, как AppMaster, которые предоставляют мощные инструменты no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, могут внести свой вклад в создание цифровой экосистемы, более ориентированной на конфиденциальность. Такие функции, как визуально создаваемые модели данных AppMaster, простое создание пользовательского интерфейса с помощью перетаскивания и т. д., позволяют разрабатывать приложения более прозрачно и с соблюдением требований конфиденциальности. Использование подобных инструментов может подготовить бизнес к предстоящей новой эре веб-взаимодействий, в которой виртуальная конфиденциальность будет иметь первостепенное значение.