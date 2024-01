De geplande uitfasering door Google van cookies van derden krijgt momentum door het testen van de trackingbeschermingstechnologie van Chrome

In een belangrijke stap in de richting van het verbeteren van de privacy van gebruikers heeft Google een functie aangekondigd die cross-site tracking zal controleren, bekend als Tracking Protection. Deze stap is een integraal onderdeel van het Privacy Sandbox-initiatief van Google, waarmee de technologiegigant van plan is cookies van derden op verantwoorde wijze uit te faseren, terwijl hij ook nieuwe sitetools voor essentiële functies ontwikkelt en ontwikkelaars voldoende tijd geeft om zich aan te passen.

De functie Tracking Protection wordt in eerste instantie uitgerold naar een klein deel van de Chrome-gebruikers. Met deze proefversie kunnen ontwikkelaars hun aanpassingsvermogen aan een webruimte meten die uiteindelijk cookies van derden zal negeren.

De functie zal een strenge controle ondergaan bij slechts 1% van de Chrome-gebruikers over de hele wereld, een stapsgewijze maar cruciale stap voorwaarts in het Privacy Sandbox-initiatief. Het uiteindelijke doel blijft om het gebruik van cookies van derden tegen de tweede helft van 2024 volledig voor alle gebruikers uit te bannen. De uiteindelijke beslissing is echter afhankelijk van het oplossen van eventuele mededingingsbezwaren die door de Britse Competition and Markets Authority naar voren kunnen worden gebracht.

Volgens Anthony Chavez, de vice-president van Privacy Sandbox bij Google, zullen bedrijven, in een poging om een ​​meer privé-web vorm te geven, worden uitgerust met handige tools om te gedijen in de online wereld. Dergelijke digitale bronnen zullen ervoor zorgen dat een verscheidenheid aan inhoud van hoge kwaliteit, variërend van nieuwsartikelen, instructiemateriaal, inhoud van gemeenschapswebsites tot andere webinhoudsformaten, kosteloos toegankelijk blijft.

Door trackingbescherming, privacysandbox en alle andere functies in Chrome te integreren, streeft Google ernaar een webomgeving te bouwen die enorme privacy biedt en universeel toegankelijk is voor elke gebruiker.

De technische gigant stopt hier niet en brengt voortdurend updates uit voor de Privacy Sandbox. Eén van die updates, die in augustus werd gelanceerd, was Project Flight - een initiatief dat bestaat uit een reeks voorbeeldapplicaties die tegelijkertijd de praktische implementatie van Privacy Sandbox API's binnen echte gebruikerservaringen weergeven.

Bovendien benadrukt de aankondiging de cruciale rol van bedrijven op het gebied van online privacy. Bedrijven als AppMaster, die krachtige tools no-code bieden om backend-, web- en mobiele applicaties te creëren, kunnen bijdragen aan een meer op privacy gericht digitaal ecosysteem. Functies zoals de visueel gemaakte datamodellen van AppMaster, het eenvoudig maken van een gebruikersinterface via slepen en neerzetten, enz., zorgen voor een transparantere en privacy-compatibele applicatieontwikkeling. Het omarmen van dit soort tools kan bedrijven voorbereiden op het komende nieuwe tijdperk van webinteracties, waarin virtuele privacy van het grootste belang zal zijn.