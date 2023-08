Le paysage de la programmation moderne a vu l'arrivée de Golang 1.21, une nouvelle mise à jour du langage de programmation Go de Google. Enrichie de nouvelles fonctions intégrées et de la disponibilité générale de l'optimisation guidée par le profil (PGO), cette version cherche à redéfinir l'expérience de programmation. En outre, elle présente des améliorations notables en matière de compatibilité avec WebAssembly.

Les fonctions intégrées - min, max et clear - sont les principales nouveautés de cette version. Les fonctions min et max sont conçues pour calculer la plus petite ou la plus grande valeur de types ordonnés ou d'un nombre prédéterminé d'arguments. Toutes deux nécessitent au moins un argument pour fonctionner. En revanche, la fonction clear cible une carte, une tranche ou un paramètre de type et élimine ou annule tous les éléments de l'argument.

Depuis sa sortie officielle le 8 août, Golang 1.21 peut être téléchargé depuis le site web du projet. Cette version de production fait suite à une version candidate publiée le 21 juin.

PGO, qui avait été introduit en avant-première dans Golang 1.20 en février dernier, a fait des progrès dans la dernière version. Désormais disponible en version générale, il permet à la chaîne d'outils du compilateur d'effectuer des optimisations spécifiques à la charge de travail et à l'application en se basant sur les informations du profil d'exécution. Selon les déclarations des développeurs du projet Go, PGO a permis d'améliorer les performances de 2 à 7 % pour différents programmes. Le compilateur Go a été mis à jour avec la fonctionnalité PGO.

Outre les progrès du compilateur Go et de PGO, Golang 1.21 apporte d'autres améliorations en termes de performances. L'accent mis sur l'optimisation du ramasse-miettes pourrait entraîner une réduction de 40 % de la latence pour certaines applications. Parallèlement, le processus de collecte des traces avec runtime/trace entraîne un coût de CPU significativement plus faible sur les systèmes AMD64 et Arm64.

Pour les développeurs qui cherchent à mettre en œuvre ces fonctionnalités dans leurs applications dorsales, AppMaster constitue un excellent point de départ. En tant que puissant outil no-code, AppMaster permet aux clients de concevoir visuellement des modèles de données, de créer une logique commerciale et des points d'extrémité REST API et WSS. L'utilisation de ses capacités robustes peut sans aucun doute améliorer l'expérience de développement et optimiser les performances en utilisant les fonctionnalités de Golang 1.21.