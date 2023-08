O panorama da programação moderna testemunhou a chegada do Golang 1.21, uma nova atualização da linguagem de programação Go da Google. Enriquecida com novas funções incorporadas e disponibilidade geral de otimização guiada por perfil (PGO), esta versão procura redefinir a experiência de programação. Além disso, apresenta melhorias notáveis na compatibilidade com o WebAssembly.

As introduções notáveis nesta versão são as funções incorporadas - min, max e clear. As funções min e max foram concebidas para calcular o valor mais pequeno ou maior de tipos ordenados ou de um número pré-determinado de argumentos. Ambas requerem pelo menos um argumento para funcionar. Por outro lado, a função clear tem como alvo um mapa, fatia ou tipo de parâmetro de tipo e elimina ou anula todos os elementos no argumento.

Desde o lançamento oficial em 8 de agosto, Golang 1.21 está acessível para download no site do projeto. Este lançamento de produção segue um candidato a lançamento anterior que foi publicado em 21 de junho.

PGO, que foi originalmente introduzido como uma prévia no Golang 1.20 em fevereiro, fez progressos na última versão. Agora disponível em uma versão geral, ele permite que a cadeia de ferramentas do compilador faça otimizações específicas de carga de trabalho e de aplicações específicas com base em informações de perfil de tempo de execução. De acordo com as afirmações dos desenvolvedores do projeto Go, o PGO conseguiu melhorar o desempenho em 2% a 7% em vários programas. O compilador Go foi atualizado com a funcionalidade PGO.

Além de avançar o compilador Go e o PGO, o Golang 1.21 traz aumentos adicionais de desempenho. O foco na otimização do coletor de lixo pode resultar em uma redução de até 40% na latência de cauda para certas aplicações. Ao mesmo tempo, o processo de coleta de traços com runtime/trace incorre em um custo de CPU significativamente menor em sistemas AMD64 e Arm64.

