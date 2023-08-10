Golang 1.21 是谷歌 Go 编程语言的全新升级版，它的到来见证了现代编程技术的发展。该版本丰富了新的内置函数，并普遍提供了配置文件引导优化（PGO）功能，旨在重新定义编程体验。此外，它在与 WebAssembly 的兼容性方面也有显著增强。

该版本引入的新功能包括内置函数--最小值、最大值和清除。min 和 max 函数旨在计算有序类型或预定参数个数的最小值或最大值。这两个函数都需要至少一个参数才能起作用。另一方面，clear 函数以 map、slice 或 type 参数类型为目标，消除或取消参数中的所有元素。

自 8 月 8 日正式发布以来，Golang 1.21 已可从项目网站下载。继 6 月 21 日发布候选版本之后，Golang 1.21 正式发布。

PGO 最初作为预览版于今年 2 月在 Golang 1.20 中推出，在最新版本中取得了长足进步。现在，PGO 已正式发布，它使编译器工具链能够根据运行时配置文件信息，针对特定工作负载和应用程序进行优化。根据 Go 项目开发人员的说法，PGO 成功地将不同程序的性能提高了 2% 至 7%。Go 编译器已更新了 PGO 功能。

除了 Go 编译器和 PGO 的进步，Golang 1.21 还带来了更多性能提升。Golang 1.21 重点优化了垃圾回收器，可使某些应用程序的尾部延迟减少多达 40%。同时，在 AMD64 和 Arm64 系统上，使用运行时/跟踪功能收集跟踪信息的过程会大大降低 CPU 成本。

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