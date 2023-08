Nowoczesny krajobraz programowania stał się świadkiem pojawienia się Golang 1.21, nowej aktualizacji języka programowania Go firmy Google. Wzbogacona o nowe wbudowane funkcje i ogólną dostępność optymalizacji sterowanej profilem (PGO), wersja ta ma na celu przedefiniowanie doświadczenia programistycznego. Ponadto prezentuje znaczące ulepszenia w zakresie kompatybilności z WebAssembly.

Godnymi uwagi funkcjami wprowadzonymi w tej wersji są wbudowane funkcje - min, max i clear. Funkcje min i max są przeznaczone do obliczania najmniejszej lub największej wartości uporządkowanych typów lub z góry określonej liczby argumentów. Obie wymagają co najmniej jednego argumentu do działania. Z drugiej strony, funkcja clear celuje w mapę, wycinek lub typ parametru typu i eliminuje lub unieważnia wszystkie elementy w argumencie.

Od oficjalnego wydania 8 sierpnia, Golang 1.21 jest dostępny do pobrania ze strony internetowej projektu. To produkcyjne wydanie jest następstwem poprzedniego kandydata do wydania, który został opublikowany 21 czerwca.

PGO, który został pierwotnie wprowadzony jako podgląd w Golang 1.20 w lutym, poczynił postępy w najnowszej wersji. Teraz dostępny w wersji ogólnej, umożliwia kompilatorowi dokonywanie optymalizacji specyficznych dla obciążenia i aplikacji w oparciu o informacje o profilu uruchomieniowym. Zgodnie z twierdzeniami twórców projektu Go, PGO udało się poprawić wydajność o 2% do 7% w różnych programach. Kompilator Go został zaktualizowany o funkcjonalność PGO.

Oprócz ulepszenia kompilatora Go i PGO, Golang 1.21 wprowadza dodatkowe ulepszenia wydajności. Skupienie się na optymalizacji garbage collectora może przynieść nawet 40% redukcję opóźnień dla niektórych aplikacji. Jednocześnie proces zbierania śladów za pomocą runtime/trace wiąże się ze znacznie mniejszym kosztem procesora w systemach AMD64 i Arm64.

